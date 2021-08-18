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  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění
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  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění
  • Unikátní hloubkové čištění

Ukončeno

Philips Sonicare FlexCare PlatinumSonický elektrický zubní kartáček

HX9112/12

4.8
| (65) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Unikátní hloubkové čištění
Se sonickým kartáčkem FlexCare Platinum je i to nejhlubší čištění dostatečně jemné, aby chránilo vaše zuby a dásně. Díky kartáčkové hlavici AdaptiveClean a intuitivnímu tlakovému senzoru jemně odstraníte maximum zubního plaku, ať už si zuby čistíte jakkoliv.
Zobrazit všechny výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

10krát účinnější odstranění zubního plaku a zdravější dásně*

Unikátní hloubkové čištění

  • 3 režimy, 3 intenzity

  • 2 hlavice kartáčku

  • S tlakovým senzorem

Odstraňte až 10x více plaku díky kartáčkové hlavici AdaptiveClean*

Odstraňte až 10x více plaku díky kartáčkové hlavici AdaptiveClean*

Nasaďte naši kartáčkovou hlavici AdaptiveClean, abyste poznali doposud nejdůkladnější vyčištění. Až 4x větší plocha dotyku**, která na těžko dostupných místech odstraní až 10x více plaku* a poskytuje unikátní hloubkové čištění podél linie dásní a mezi zuby.

Zlepšuje zdraví dásní již během 2 týdnů

Zlepšuje zdraví dásní již během 2 týdnů

Díky optimálnímu čištění se sonickým kartáčkem FlexCare budou vaše dásně zdravější již během 2 týdnů. Odstraněním až 7x více plaku podél linie dásní v porovnání s manuálním zubním kartáčkem získáte ten nejzdravější úsměv.

Vyberte si ze 3 režimů a 3 nastavení intenzity

Vyberte si ze 3 režimů a 3 nastavení intenzity

S kartáčkem FlexCare Platinum Connected poznáte nejdůkladnější vyčištění. Tři nastavení intenzity vám umožní intenzivní vyčištění, zatímco tři režimy se přizpůsobí vašim konkrétním potřebám: režim Clean pro skvělé každodenní vyčištění, režim White pro odstranění povrchových skvrn a pro unikátní hloubkové čištění režim Deep Clean.

Technické specifikace

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Recenze

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4.8

z 5

65

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

3

18/08/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje již 12 let

Píše se rok 2021, ale kartáček, který jsem si pořídila v roce 2009, je stále funkční.

Výhody

Kvalita

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

super kartáček

Tento kartáček opravdu doporučuji, je fakt super.Měl jsem jiný kartáček(od jiné firmy a ne sonický),ale rozdíl je opravdu znát.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Velmi kvalitní sonický kartáček

S tímto elektrickým kartáčkem jsem velmi spokojena. Neměnila bych. Má kvalitní provedení. Na jedno nabití vydrží velmi dlouho.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček

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Upozornění

  1. Studie 

  1. než manuální kartáček

  2. Ve srovnání s kartáčkovou hlavicí DiamondClean

  3. založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně