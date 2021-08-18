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Ukončeno
3 režimy, 3 intenzity
2 hlavice kartáčku
S tlakovým senzorem
Nasaďte naši kartáčkovou hlavici AdaptiveClean, abyste poznali doposud nejdůkladnější vyčištění. Až 4x větší plocha dotyku**, která na těžko dostupných místech odstraní až 10x více plaku* a poskytuje unikátní hloubkové čištění podél linie dásní a mezi zuby.
Díky optimálnímu čištění se sonickým kartáčkem FlexCare budou vaše dásně zdravější již během 2 týdnů. Odstraněním až 7x více plaku podél linie dásní v porovnání s manuálním zubním kartáčkem získáte ten nejzdravější úsměv.
S kartáčkem FlexCare Platinum Connected poznáte nejdůkladnější vyčištění. Tři nastavení intenzity vám umožní intenzivní vyčištění, zatímco tři režimy se přizpůsobí vašim konkrétním potřebám: režim Clean pro skvělé každodenní vyčištění, režim White pro odstranění povrchových skvrn a pro unikátní hloubkové čištění režim Deep Clean.
4.8
z 5
65
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
ToveBu
18/08/2021
Česká republika
Funguje již 12 let
Píše se rok 2021, ale kartáček, který jsem si pořídila v roce 2009, je stále funkční.
Výhody
Kvalita
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FlexCare Platinum HX9112/02 Sonic electric toothbrush
Babina
01/10/2019
Česká republika
super kartáček
Tento kartáček opravdu doporučuji, je fakt super.Měl jsem jiný kartáček(od jiné firmy a ne sonický),ale rozdíl je opravdu znát.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Jana11
01/10/2019
Česká republika
Velmi kvalitní sonický kartáček
S tímto elektrickým kartáčkem jsem velmi spokojena. Neměnila bych. Má kvalitní provedení. Na jedno nabití vydrží velmi dlouho.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt FlexCare Platinum HX9112/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Studie
než manuální kartáček
Ve srovnání s kartáčkovou hlavicí DiamondClean
založeno na dvou periodách dvouminutového čištění denně