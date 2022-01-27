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Ukončeno
HX680A
HX6807/51
HX642A
HX6483/52
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX960G
HX9601/02
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
HX683B
HX6830/53
2 ks v balení
Standardní velikost
Nasazovací
Párování režimů BrushSync
Hustší uspořádání vláken uprostřed hlavice kartáčku Philips Sonicare Premium White odstraňuje plak a každodenní povrchové skvrny způsobené jídlem a nápoji. Díky flexibilním bokům vlákna kopírují jedinečný tvar vašich zubů a dásní pro hloubkové čištění a zářivější úsměv za pouhé 3 dny.
S naší adaptibilní technologií je každé čištění individuální. Díky měkkým a flexibilním gumovým stranám se hlavice Premium White přizpůsobí jedinečným liniím vašich úst. Vlákna se přizpůsobí dásním a zubům a zajistí až 4x větší kontakt s povrchem** než hlavice běžného kartáčku pro hloubkové čištění, a to i na těžko přístupných místech. Adaptivní technologie čištění jemně kopíruje linii dásní a absorbuje přílišný tlak při čištění. Umožňuje tak naplno využít sonický stíravý pohyb pro skvělý pocit v ústech a dokonalé čištění.
S kartáčkovou hlavicí Premium White získáte výjimečné čištění a každodenní bělení. Flexibilní design pomáhá odstranit až 10x více plaku**** ze zubů a podél linie dásní pro hluboké čištění, které vidíte i cítíte.
4.9
z 5
98
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Sokolík 85
27/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
skvělé funkce
perfektně funguje i docela dlouho vydrží, spokojenost
Výhody
efektivita
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Miska1234
01/05/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Kartáček je výborný
Kartáček má optimální hlavici, která se dostane do všech potřebných míst. Výdrž hlavice je naprosto dostačující.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt W3 Premium White HX9064/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt W3 Premium White HX9064/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Chose76
18/04/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Bílé zuby
Po výměně čisticích hlavic za bělící, byl opravdu znát výsledek
Výhody
Multipack baleni
Nevýhody
Vyšší cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks
v režimu White+ s kvalitní bělicí zubní pastou oproti manuálnímu kartáčku
párování režimů BrushSync™ je kompatibilní pouze s kartáčky Philips Sonicare s funkcí BrushSync™
než hlavice kartáčku DiamondClean
než manuální kartáček