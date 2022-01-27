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  • Bělejší a zářivější úsměv
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  • Bělejší a zářivější úsměv
  • Bělejší a zářivější úsměv
  • Bělejší a zářivější úsměv

Ukončeno

Philips Sonicare W3 Premium WhiteStandardní velikost hlavice sonického kartáčku 2 ks

HX9062/17

4.9
| (98) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Bělejší a zářivější úsměv
Konzumace jídla a nápojů ovlivňuje barvu vašich zubů. Naše kartáčková hlavice W3 Premium White vrátí vašemu úsměvu přirozenou bělost. Lešticí vlákna odstraňují povrchové skvrny a viditelně zesvětlí a vyčistí zuby do hloubky za pouhé 3 dny.
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Odstraní o 100 % více skvrn za pouhé 3 dny*

Bělejší a zářivější úsměv

  • 2 ks v balení

  • Standardní velikost

  • Nasazovací

  • Párování režimů BrushSync

Odstraňuje až o 100 % více povrchových skvrn už za 3 dny*

Odstraňuje až o 100 % více povrchových skvrn už za 3 dny*

Hustší uspořádání vláken uprostřed hlavice kartáčku Philips Sonicare Premium White odstraňuje plak a každodenní povrchové skvrny způsobené jídlem a nápoji. Díky flexibilním bokům vlákna kopírují jedinečný tvar vašich zubů a dásní pro hloubkové čištění a zářivější úsměv za pouhé 3 dny.

4x více povrchového kontaktu** pro hloubkové čištění bez námahy

4x více povrchového kontaktu** pro hloubkové čištění bez námahy

S naší adaptibilní technologií je každé čištění individuální. Díky měkkým a flexibilním gumovým stranám se hlavice Premium White přizpůsobí jedinečným liniím vašich úst. Vlákna se přizpůsobí dásním a zubům a zajistí až 4x větší kontakt s povrchem** než hlavice běžného kartáčku pro hloubkové čištění, a to i na těžko přístupných místech. Adaptivní technologie čištění jemně kopíruje linii dásní a absorbuje přílišný tlak při čištění. Umožňuje tak naplno využít sonický stíravý pohyb pro skvělý pocit v ústech a dokonalé čištění.

Až 10x lepší odstranění plaku než manuálním zubním kartáčkem

Až 10x lepší odstranění plaku než manuálním zubním kartáčkem

S kartáčkovou hlavicí Premium White získáte výjimečné čištění a každodenní bělení. Flexibilní design pomáhá odstranit až 10x více plaku**** ze zubů a podél linie dásní pro hluboké čištění, které vidíte i cítíte.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

98

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

2
1

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

skvělé funkce

perfektně funguje i docela dlouho vydrží, spokojenost

Výhody

efektivita

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

01/05/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kartáček je výborný

Kartáček má optimální hlavici, která se dostane do všech potřebných míst. Výdrž hlavice je naprosto dostačující.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt W3 Premium White HX9064/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt W3 Premium White HX9064/17 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

18/04/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Bílé zuby

Po výměně čisticích hlavic za bělící, byl opravdu znát výsledek

Výhody

Multipack baleni

Nevýhody

Vyšší cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt W3 Premium White HX9064/33 Standardní velikost hlavice sonického kartáčku 4 ks

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Upozornění

  1. v režimu White+ s kvalitní bělicí zubní pastou oproti manuálnímu kartáčku

  2. párování režimů BrushSync™ je kompatibilní pouze s kartáčky Philips Sonicare s funkcí BrushSync™

  3. než hlavice kartáčku DiamondClean

  4. než manuální kartáček