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Ukončeno
HX8911/01
HX8910
2 režimy
6 nastavení s možností přizpůsobení
1 kartáčková hlavice
Tento zubní kartáček Philips Sonicare odstraní až o 100 % více skvrn pro bělejší zuby za pouhý 1 týden.
Kartáčková hlavice DiamondClean, nejlepší hlavice Philips Sonicare, mají středně tvrdá vláken ve tvaru diamantu, která efektivně a zároveň šetrně odstraňují plak. Výjimečně kvalitní čištění a bělejší zuby ve srovnání s manuálním kartáčkem.
Dvouminutový režim Clean nabízí nejdůkladnější způsob odstranění plaku (čas čištění doporučený zubními lékaři). Režim White odstraňuje povrchové pigmentace a rozzáří a vyleští zuby. Odstraňuje běžné skvrny například od kávy, čaje, tabáku a červeného vína. Zuby budou o 2 odstíny bělejší za pouhé 2 týdny.
4.7
z 5
249
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Smokie1981
12/05/2022
Česká republika
Výdrž
Kartáček jsem zakoupil v roce 2016 s tím, že od stejného roku běží v 2x vyšší zátěži, protože se ženou používáme jedno tělo, jen máme každý svou hlavu. Oba si čistíme zuby pravidelně 2x denně. Tzn, že kartáček má "načištěno" již 6 let a teoreticky 12. Baterie pořád původní. výdrž klesla cca o 30 procent, i tak bez problémů nabíjíme max 1x za 14 dní. reálná výdrž při nákupu a čištění jednou osobou byla přes 4 týdny bez nabíjení. Za celou dobu jsem jednou kartáček rozdělal, protože se začal uvolňovat trn, na který se nasazuje hlava. Je spojen s tělem jedním šroubkem v trojúhelníkovém uložení a šroubek prostě povolil. Přidal jsem na něj trochu lepidla a od té doby drží jak přibytý. Opravu jsem zkusil sám, protože to bylo zhruba po 4 letech používání a tudíž bez záruky. Přestože jsem četl na nějaké Sonicare produkty z poslední doby horší hodnocení ohledně výdrže, tak tento kus byl ještě nejspíš poctivý model. Někdo řekne, že výrobek, co vydrží není pro výrobce dobrý. No, já za ušetřené peníze za nové kartáčky kupuju originální hlavice (zkoušel jsem náhrady, ale originál mi prostě vyhovuje nejvíc) a měním je každé 3 měsíce či dřív, podle opotřebení a tím si tak Philips vytvořil zákazníka, který pravidelně utrácí za příslušenství a stoprocentně půjde znovu do jeho produktu. Což se už stalo, protože jsem kartáčky vybavil i děti (ty mají každý svůj) a jestli se někdy budu muset rozloučit s tímhle, bude ten nový zase Philips.
Výhody
Výdrž na jedno nabití, kvalita čištění, malý hluk,
Nevýhody
O žádných nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček
HankaZ
09/10/2019
Česká republika
S produktem jsme velmi spokojeni
Tento sonický zubní kartáček používáme prakticky denně a jsme s ním velmi spokojeni, zuby jsou lépe vyčištěné než po použití manuálního zubního kartáčku a to i na hůře dostupných místech. Příjemný je i časovač, který automaticky kartáček vypne po 2min čištění.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček
Luckaa
04/10/2019
Česká republika
nejlepší kartáček co jsem kdy měla
Viditelně bělejší zuby, odstranění skvrn po kávě i kouření, dlouhá výdrž baterie, jednoduché používání, dobře se drží v ruce, vhodné i pro děti se špatným návykem čištění obyčejným kartáčkem, potvrzeno zubním lékařem:-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček
Studie
Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush
při čištění 2x denně v režimu Clean po dobu dvou minut