VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*
  • Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*
  • Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*
  • Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*
  • Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*
  • Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*
  • Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*
  • Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*
  • Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*
  • Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*
  • Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*
  • Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*

Ukončeno

Philips Sonicare HealthyWhite+Sonický elektrický zubní kartáček

HX8911/01

HX8910

4.7
| (249) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*
Každý den si bezpečně zkrášlujte úsměv, aniž byste se museli vzdát milovaných jídel a nápojů, které zuby zbarvují! Je dokázáno, že sonický zubní kartáček Philips Sonicare odstraňuje až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden a pomáhá vám tak k bělejším zubům.*
Zobrazit všechny výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

* než manuální kartáček

Odstraní až o 100 % více skvrn za pouhý 1 týden*

  • 2 režimy

  • 6 nastavení s možností přizpůsobení

  • 1 kartáčková hlavice

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Tento zubní kartáček Philips Sonicare odstraní až o 100 % více skvrn pro bělejší zuby za pouhý 1 týden.

Hlavice DiamondClean pro nejlepší bělení

Hlavice DiamondClean pro nejlepší bělení

Kartáčková hlavice DiamondClean, nejlepší hlavice Philips Sonicare, mají středně tvrdá vláken ve tvaru diamantu, která efektivně a zároveň šetrně odstraňují plak. Výjimečně kvalitní čištění a bělejší zuby ve srovnání s manuálním kartáčkem.

Režim Clean and White: ověřeno pro odstranění pigmentací

Režim Clean and White: ověřeno pro odstranění pigmentací

Dvouminutový režim Clean nabízí nejdůkladnější způsob odstranění plaku (čas čištění doporučený zubními lékaři). Režim White odstraňuje povrchové pigmentace a rozzáří a vyleští zuby. Odstraňuje běžné skvrny například od kávy, čaje, tabáku a červeného vína. Zuby budou o 2 odstíny bělejší za pouhé 2 týdny.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

249

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

Výdrž

Kartáček jsem zakoupil v roce 2016 s tím, že od stejného roku běží v 2x vyšší zátěži, protože se ženou používáme jedno tělo, jen máme každý svou hlavu. Oba si čistíme zuby pravidelně 2x denně. Tzn, že kartáček má "načištěno" již 6 let a teoreticky 12. Baterie pořád původní. výdrž klesla cca o 30 procent, i tak bez problémů nabíjíme max 1x za 14 dní. reálná výdrž při nákupu a čištění jednou osobou byla přes 4 týdny bez nabíjení. Za celou dobu jsem jednou kartáček rozdělal, protože se začal uvolňovat trn, na který se nasazuje hlava. Je spojen s tělem jedním šroubkem v trojúhelníkovém uložení a šroubek prostě povolil. Přidal jsem na něj trochu lepidla a od té doby drží jak přibytý. Opravu jsem zkusil sám, protože to bylo zhruba po 4 letech používání a tudíž bez záruky. Přestože jsem četl na nějaké Sonicare produkty z poslední doby horší hodnocení ohledně výdrže, tak tento kus byl ještě nejspíš poctivý model. Někdo řekne, že výrobek, co vydrží není pro výrobce dobrý. No, já za ušetřené peníze za nové kartáčky kupuju originální hlavice (zkoušel jsem náhrady, ale originál mi prostě vyhovuje nejvíc) a měním je každé 3 měsíce či dřív, podle opotřebení a tím si tak Philips vytvořil zákazníka, který pravidelně utrácí za příslušenství a stoprocentně půjde znovu do jeho produktu. Což se už stalo, protože jsem kartáčky vybavil i děti (ty mají každý svůj) a jestli se někdy budu muset rozloučit s tímhle, bude ten nový zase Philips.

Výhody

Výdrž na jedno nabití, kvalita čištění, malý hluk,

Nevýhody

O žádných nevím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček

09/10/2019

Česká republika

Česká republika

S produktem jsme velmi spokojeni

Tento sonický zubní kartáček používáme prakticky denně a jsme s ním velmi spokojeni, zuby jsou lépe vyčištěné než po použití manuálního zubního kartáčku a to i na hůře dostupných místech. Příjemný je i časovač, který automaticky kartáček vypne po 2min čištění.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček

04/10/2019

Česká republika

Česká republika

nejlepší kartáček co jsem kdy měla

Viditelně bělejší zuby, odstranění skvrn po kávě i kouření, dlouhá výdrž baterie, jednoduché používání, dobře se drží v ruce, vhodné i pro děti se špatným návykem čištění obyčejným kartáčkem, potvrzeno zubním lékařem:-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HealthyWhite+ HX8911/01 Sonický elektrický zubní kartáček

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Studie 

  1. Removes up to 7x more plaque vs. a manual toothbrush

  2. při čištění 2x denně v režimu Clean po dobu dvou minut