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  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
  • Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní

Ukončeno

Philips SonicareAirFloss Pro/Ultra - Trial

HX8341/01

4.2
| (247) Recenze | 81% Doporučuje tento produkt
Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní
Je klinicky prokázáno, že Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra**** je stejně efektivní jako zubní nit.* Konkrétně došlo ke zlepšení zdraví dásní až u 97 % uživatelů, kteří si nepravidelně čistí zuby nití a vyzkoušeli zařízení AirFloss Pro/Ultra.*
Zobrazit všechny výhody

Vysoce efektivní pokud nepoužíváte mezizubní pomůcky pravidelně.

Trojitá dávka pro lepší zdraví dásní

  • 1 tryska

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***

AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst.***

Technologie mikrokapiček vody a vzduchu

Technologie mikrokapiček vody a vzduchu

Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs vzduchu a mikrokapiček ústní vody nebo obyčejné vody k účinnému a současně jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

Snadná cesta ke zlepšení čištění mezizubních prostor

Snadná cesta ke zlepšení čištění mezizubních prostor

Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. Přístroj AirFloss představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky. Po třech měsících používání přístroj AirFloss pokračovalo 96 % osob, které dříve používaly mezizubní nit nedůsledně, v používání přístroje AirFloss čtyři nebo více dní týdně.

Technické specifikace

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Recenze

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4.2

z 5

247

Recenze

81%

Doporučuje tento produkt

02/10/2022

Česká republika

Česká republika

Posledni ucinna zubni sprcha od Philips

Na rozdil od nasledneho typu Aifloss vycisti dokonale.

Výhody

uzky a silny proud

Nevýhody

nejde vymenit baterie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8331/01 Přístroj pro mezizubní hygienu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8331/01 Přístroj pro mezizubní hygienu

19/05/2021

Česká republika

Česká republika

vynikajici vec na mezizubni prostory

nikdy jsem nepouzival mezizubni nit, neprijde mi to "zdrave" drapat se niti mezi zuby, ale tohle mi prislo super a spolu s Listerinem a kartackem sonicare je to dokonala kombinace, ktera mi udrzuje usta v naprostem poradku

Výhody

naprosto skvele cisteni mezizubnich prostor

Nevýhody

mala nadrzka na tekutinu

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8432/03 Přístroj pro mezizubní hygienu

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8432/03 Přístroj pro mezizubní hygienu

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Konečně čisté mezizubní prostory!

Přístroj dokonale a lehce, uživatelsky příjemně čistí důkladně zbytky jídla v mezizubních prostorech. Směsí vody a ústní vody dokážete za chvíli dosáhnout skvělých výsledků. Jsem nadšený.

Výhody

Jednoduché ovládání

Nevýhody

nic nespatřuji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8331/01 Přístroj pro mezizubní hygienu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8331/01 Přístroj pro mezizubní hygienu

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Upozornění

  1. Při používání manuálního kartáčku a antimikrobiální ústní vody u pacientů se střední a mírnou gingivitidou; AirFloss Ultra je navržen, aby pomohl nepravidelným uživatelům mezizubní niti vyvinout zdravou denní rutinu mezizubního čištění. Bližší informace najdete na stránce www.philips.com/airfloss/faq.

  2. * * AirFloss Ultra a Pro jsou stejné výrobky, ale mohou být jinak pojmenovány v závislosti na zemi či kanálu.

  3. * * * v závislosti na použitém nastavení prostřiku