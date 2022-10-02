3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
2 trysky
AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst.***
Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs vzduchu a mikrokapiček ústní vody nebo obyčejné vody k účinnému a současně jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.
Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. AirFloss Pro/Ultra představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky.
4.2
z 5
247
Recenze
81%
Doporučuje tento produkt
pedrosss
02/10/2022
Česká republika
Posledni ucinna zubni sprcha od Philips
Na rozdil od nasledneho typu Aifloss vycisti dokonale.
Výhody
uzky a silny proud
Nevýhody
nejde vymenit baterie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8331/01 Přístroj pro mezizubní hygienu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8331/01 Přístroj pro mezizubní hygienu
Kebic
19/05/2021
Česká republika
vynikajici vec na mezizubni prostory
nikdy jsem nepouzival mezizubni nit, neprijde mi to "zdrave" drapat se niti mezi zuby, ale tohle mi prislo super a spolu s Listerinem a kartackem sonicare je to dokonala kombinace, ktera mi udrzuje usta v naprostem poradku
Výhody
naprosto skvele cisteni mezizubnich prostor
Nevýhody
mala nadrzka na tekutinu
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8432/03 Přístroj pro mezizubní hygienu
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8432/03 Přístroj pro mezizubní hygienu
Petr69
04/05/2021
Česká republika
Konečně čisté mezizubní prostory!
Přístroj dokonale a lehce, uživatelsky příjemně čistí důkladně zbytky jídla v mezizubních prostorech. Směsí vody a ústní vody dokážete za chvíli dosáhnout skvělých výsledků. Jsem nadšený.
Výhody
Jednoduché ovládání
Nevýhody
nic nespatřuji
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8331/01 Přístroj pro mezizubní hygienu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8331/01 Přístroj pro mezizubní hygienu
nebo vám vrátíme peníze
při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Bližší informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.
* Z čištěných míst; v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit
* * AirFloss Ultra a Pro jsou stejné výrobky, ale mohou být jinak pojmenovány v závislosti na zemi či kanálu.
* * * v závislosti na použitém nastavení prostřiku