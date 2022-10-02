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Ukončeno

Philips SonicareAirFloss Pro/Ultra – přístroj mezizubní hygieny

HX8332/01

4.2
| (247) Recenze | 81% Doporučuje tento produkt
Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno*
Přístroj AirFloss Pro/Ultra**** je pro ty, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezizubních prostor. AirFloss Pro/Ultra lze používat s čistou vodou nebo antimikrobiální ústní vodou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.**
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Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno*

  • 2 trysky

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku***

AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst.***

Technologie mikrokapiček vody a vzduchu

Technologie mikrokapiček vody a vzduchu

Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs vzduchu a mikrokapiček ústní vody nebo obyčejné vody k účinnému a současně jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

Jednoduchý způsob, jak získat zdravý návyk

Jednoduchý způsob, jak získat zdravý návyk

Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. AirFloss Pro/Ultra představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

247

Recenze

81%

Doporučuje tento produkt

02/10/2022

Česká republika

Česká republika

Posledni ucinna zubni sprcha od Philips

Na rozdil od nasledneho typu Aifloss vycisti dokonale.

Výhody

uzky a silny proud

Nevýhody

nejde vymenit baterie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8331/01 Přístroj pro mezizubní hygienu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8331/01 Přístroj pro mezizubní hygienu

19/05/2021

Česká republika

Česká republika

vynikajici vec na mezizubni prostory

nikdy jsem nepouzival mezizubni nit, neprijde mi to "zdrave" drapat se niti mezi zuby, ale tohle mi prislo super a spolu s Listerinem a kartackem sonicare je to dokonala kombinace, ktera mi udrzuje usta v naprostem poradku

Výhody

naprosto skvele cisteni mezizubnich prostor

Nevýhody

mala nadrzka na tekutinu

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8432/03 Přístroj pro mezizubní hygienu

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8432/03 Přístroj pro mezizubní hygienu

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Konečně čisté mezizubní prostory!

Přístroj dokonale a lehce, uživatelsky příjemně čistí důkladně zbytky jídla v mezizubních prostorech. Směsí vody a ústní vody dokážete za chvíli dosáhnout skvělých výsledků. Jsem nadšený.

Výhody

Jednoduché ovládání

Nevýhody

nic nespatřuji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8331/01 Přístroj pro mezizubní hygienu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HX8331/01 Přístroj pro mezizubní hygienu

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Upozornění

  1. nebo vám vrátíme peníze

  2. při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vypěstovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Bližší informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.

  3. * Z čištěných míst; v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit

  4. * * AirFloss Ultra a Pro jsou stejné výrobky, ale mohou být jinak pojmenovány v závislosti na zemi či kanálu.

  5. * * * v závislosti na použitém nastavení prostřiku