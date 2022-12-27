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Ukončeno

Philips Sonicare EasyCleanSonický elektrický zubní kartáček

HX6511/50

4.7
| (623) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Lepší odstranění plaku
Jedinečný dynamický čisticí účinek elektrického zubního kartáčku Philips Sonicare šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.
Zobrazit všechny výhody
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Odborníky nejdoporučovanější elektrický kartáček na světě1

Snadný přechod z používání manuálního kartáčku

Lepší odstranění plaku

  • 1 režim

  • 1 kartáčková hlavice

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Unikátní sonická technologie odstraňuje až 2x více plaku než manuální kartáček.

Zubní kartáček Philips Sonicare pomáhá zesvětlovat zuby

Zubní kartáček Philips Sonicare pomáhá zesvětlovat zuby

Tento elektrický zubní kartáček Philips Sonicare pomáhá odstranit a redukovat skvrny na zubech tak, abyste měli zářivější úsměv.

Časovače vás budou motivovat k důkladnému 2minutovému čištění

Časovače vás budou motivovat k důkladnému 2minutovému čištění

Na důkladné vyčištění zubů postačí 2 minuty. Náš časovač QuadPacer vám dá vědět, kdy jste strávili optimální dobu čištění v každé části úst. Časovač SmarTimer vás zase upozorní na uplynutí celkového času čištění. Společně vám pokaždé pomohou dodržet doporučenou délku čištění.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

623

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

27/12/2022

Česká republika

Česká republika

Zubní kartáček

Výrobek je vhodný pro všechny věkové kategorie Dlouho vydrží nabitý

Výhody

Hezký se drží v ruce

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EasyClean HX6511/02 Sonický elektrický zubní kartáček

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EasyClean HX6511/02 Sonický elektrický zubní kartáček

26/05/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělé čistění

rychlé a velmi pečlivé čistění zubů, dlouhá výdrž na jedno nabytí, indukční nabíjení,

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EasyClean HX6511/35 Sonický elektrický zubní kartáček 2 těla

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EasyClean HX6511/35 Sonický elektrický zubní kartáček 2 těla

14/04/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super přístroj

Na doporučení dentální hygieničky pořízené a používané. Odstranila se krvácivost a citlivost dásní. Jsem zvědavý na výsledek příští kontroly.

Výhody

pohodlnost a výkonnost

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EasyClean HX6511/02 Sonický elektrický zubní kartáček

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EasyClean HX6511/02 Sonický elektrický zubní kartáček

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Upozornění

  1. Studie 

  1. při čištění 2x denně v režimu Clean po dobu dvou minut

  2. Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček