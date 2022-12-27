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Ukončeno
1 režim
1 kartáčková hlavice
Jedinečný dynamický účinek kartáčku Philips Sonicare šetrně a efektivně čistí hluboko mezi zuby a podél linie dásní.
Jedinečně nakloněný krček hlavice tohoto zubního kartáčku usnadňuje přístup k zadní straně zubů a odstranění plaku i z těchto obtížně přístupných oblastí.
Philips Sonicare je jemný elektrický kartáček na rovnátka (hlavice kartáčku se na rovnátkách dříve opotřebuje) a lze jej bezpečně používat i na zubní náhrady (výplně, korunky, fazety) a obnažené krčky.
4.7
z 5
623
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Lidumila
27/12/2022
Česká republika
Součást promoakce
Zubní kartáček
Výrobek je vhodný pro všechny věkové kategorie Dlouho vydrží nabitý
Výhody
Hezký se drží v ruce
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EasyClean HX6511/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EasyClean HX6511/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Raďas1
26/05/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělé čistění
rychlé a velmi pečlivé čistění zubů, dlouhá výdrž na jedno nabytí, indukční nabíjení,
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EasyClean HX6511/35 Sonický elektrický zubní kartáček 2 těla
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EasyClean HX6511/35 Sonický elektrický zubní kartáček 2 těla
Vláďa95
14/04/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super přístroj
Na doporučení dentální hygieničky pořízené a používané. Odstranila se krvácivost a citlivost dásní. Jsem zvědavý na výsledek příští kontroly.
Výhody
pohodlnost a výkonnost
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EasyClean HX6511/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EasyClean HX6511/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Studie
při čištění 2x denně v režimu Clean po dobu dvou minut
Odstraňuje až 7x více plaku než manuální kartáček