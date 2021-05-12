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Ukončeno
HX680A
HX6807/51
HX642A
HX6483/52
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
HX683B
HX6830/53
HX684A
HX6857/28
2 ks v balení
Standardní velikost
Nasazovací
Dokonalé čištění, bělejší zuby.
Kartáčková hlavice Philips Sonicare DiamondClean odstraní až o 100 % více skvrn a zajistí tak bělejší zuby během pouhých 7 dní.
Část DiamondClean pro odstraňování pigmentací, kterou tvoří hustě osázená vlákna ve tvaru diamantu, odstraňuje povrchové skvrny vzniklé v důsledku konzumace jídla a nápojů. Až o 100 %* bělejší úsměv zaregistrujete během pouhých sedmi dnů.
Je klinicky prokázáno, že kartáčkové hlavice Philips Sonicare DiamondClean odstraňuje až 7krát více plaku než manuální zubní kartáček, a to již po několika týdnech používání.
4.9
z 5
51
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Vila Zubenka
12/05/2021
Česká republika
Čistí na výbornou
Většina kartáčků nevydrží tolik jako tento, ma perfektní tvar a skvělá je také funkce ukazatele, kdy ho vyměnit
Výhody
Perfektně vyčistí a vybělí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Markétka_sluníčko
28/05/2020
Česká republika
Dobrá hlafvice
Hlavice mi vyhovuje, dobře vyčistí, dlouho vydrží než se štětinky ohnout
Výhody
Dlouho vydrží
Nevýhody
cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Loklinka
11/06/2018
Česká republika
Černé hlavice sonického kartáčku
Ještě lepší než bílé. samozřejmě že jen designem. na funkci úplně stejné. ale mám ametystový kartáček a ta černá k tomu sedí prostě lépe.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6064/33 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 4 ks
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6064/33 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 4 ks
než ruční kartáček