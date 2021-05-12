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  • Dokonalé čištění. *Bělejší zuby.
  • Dokonalé čištění. *Bělejší zuby.
  • Dokonalé čištění. *Bělejší zuby.
  • Dokonalé čištění. *Bělejší zuby.
  • Dokonalé čištění. *Bělejší zuby.
  • Dokonalé čištění. *Bělejší zuby.
  • Dokonalé čištění. *Bělejší zuby.
  • Dokonalé čištění. *Bělejší zuby.

Ukončeno

Philips Sonicare DiamondCleanStandardní hlavy sonického zubního kartáčku

HX6062

4.9
| (51) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Dokonalé čištění. *Bělejší zuby.
Hlava kartáčku DiamondClean je ideální pro ty, kteří chtějí více než hloubkové čištění na odstranění skvrn pro zářivý bílý úsměv. Tato hlava kartáčku je také skvělá pro udržování zářivých zubů v období mezi profesionálním bělením.
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4300

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HX680J

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HX6857/28

Pokročilé čištění pro odstranění skvrn a bělejší zuby

Dokonalé čištění. *Bělejší zuby.

  • 2 ks v balení

  • Standardní velikost

  • Nasazovací

  • Dokonalé čištění, bělejší zuby.

Bělejší zuby za pouhý jeden týden

Bělejší zuby za pouhý jeden týden

Kartáčková hlavice Philips Sonicare DiamondClean odstraní až o 100 % více skvrn a zajistí tak bělejší zuby během pouhých 7 dní.

Vlákna ve tvaru diamantu zajistí o 100 % bělejší zuby během jednoho týdne

Vlákna ve tvaru diamantu zajistí o 100 % bělejší zuby během jednoho týdne

Část DiamondClean pro odstraňování pigmentací, kterou tvoří hustě osázená vlákna ve tvaru diamantu, odstraňuje povrchové skvrny vzniklé v důsledku konzumace jídla a nápojů. Až o 100 %* bělejší úsměv zaregistrujete během pouhých sedmi dnů.

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Je klinicky prokázáno, že kartáčkové hlavice Philips Sonicare DiamondClean odstraňuje až 7krát více plaku než manuální zubní kartáček, a to již po několika týdnech používání.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

51

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

2
1

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Čistí na výbornou

Většina kartáčků nevydrží tolik jako tento, ma perfektní tvar a skvělá je také funkce ukazatele, kdy ho vyměnit

Výhody

Perfektně vyčistí a vybělí

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

28/05/2020

Česká republika

Česká republika

Dobrá hlafvice

Hlavice mi vyhovuje, dobře vyčistí, dlouho vydrží než se štětinky ohnout

Výhody

Dlouho vydrží

Nevýhody

cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6068/26 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

11/06/2018

Česká republika

Česká republika

Černé hlavice sonického kartáčku

Ještě lepší než bílé. samozřejmě že jen designem. na funkci úplně stejné. ale mám ametystový kartáček a ta černá k tomu sedí prostě lépe.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6064/33 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 4 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DiamondClean HX6064/33 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 4 ks

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