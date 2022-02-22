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  • Jemné čištění
  • Jemné čištění
  • Jemné čištění
  • Jemné čištění
  • Jemné čištění
  • Jemné čištění
  • Jemné čištění
  • Jemné čištění

Ukončeno

Philips Sonicare SensitiveStandardní hlavy zubního kartáčku Sonic

HX6052/05

4.8
| (102) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Jemné čištění
Náhradní hlavy pro elektrický kartáček Sonicare. Šetrná k zubům a dásním. Efektivní na plak.
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Jemná hlava zubního kartáčku Sonicare

Jemné čištění

  • 2 ks v balení

Jemné odstranění plaku díky inovativnímu designu vláken

Jemné odstranění plaku díky inovativnímu designu vláken

Kartáčková hlavice Philips Sonicare disponuje ultraměkkými vlákny pro jemné a efektivní čištění. Speciální zastřižený profil chrání zuby a zajišťuje tak jemnější čištění. Kartáček je k dispozici také v menší a kompaktnější velikosti pro přesné zastřihování.

Odstraňuje více plaku než manuální zubní kartáček

Odstraňuje více plaku než manuální zubní kartáček

Je klinicky prokázáno, že kartáčková hlavice Philips Sonicare Sensitive odstraňuje plak kvalitněji než běžný manuální kartáček.

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

102

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

1

22/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kvalitní výrobek

Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby

Výhody

Jemná vlákna

Nevýhody

Brala bych v kompaktní velikosti

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

01/02/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělé hlavice

Nakonec používám jen tento typ hlavic, jsou jemnější, ale zároveň účinné. Při správném zacházení vydrží bez výrazného opotřebení doporučenou dobu užívání.

Výhody

dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výborné hlavice

Skvělé hlavice na citlivé zuby, dlouho vydrží, neškrábou a krásně čistí

Výhody

dobře čistí, dlouho vydrží

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

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