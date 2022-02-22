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Ukončeno
HX680A
HX6807/51
HX642A
HX6483/52
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
HX960G
HX9601/02
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
HX683B
HX6830/53
HX684A
HX6857/28
2 ks v balení
Kartáčková hlavice Philips Sonicare disponuje ultraměkkými vlákny pro jemné a efektivní čištění. Speciální zastřižený profil chrání zuby a zajišťuje tak jemnější čištění. Kartáček je k dispozici také v menší a kompaktnější velikosti pro přesné zastřihování.
Je klinicky prokázáno, že kartáčková hlavice Philips Sonicare Sensitive odstraňuje plak kvalitněji než běžný manuální kartáček.
Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.
4.8
z 5
102
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Vlaska
22/02/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kvalitní výrobek
Nejjemnější z hlavic,vhodné i pro citlivé dásně a zuby
Výhody
Jemná vlákna
Nevýhody
Brala bych v kompaktní velikosti
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
EvikH
01/02/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělé hlavice
Nakonec používám jen tento typ hlavic, jsou jemnější, ale zároveň účinné. Při správném zacházení vydrží bez výrazného opotřebení doporučenou dobu užívání.
Výhody
dobrá kvalita za příznivou cenu, dlouhá životnost při správném používání
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Haniczka
30/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výborné hlavice
Skvělé hlavice na citlivé zuby, dlouho vydrží, neškrábou a krásně čistí
Výhody
dobře čistí, dlouho vydrží
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Sensitive HX6054/07 Standardní hlavice sonického kartáčku