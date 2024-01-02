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Ukončeno

Philips Sonicare ProResultsStandardní hlavy zubního kartáčku Sonic

HX6013/05

4.7
| (160) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
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Větší povrch a tvarované štětinky náhradních hlav elektrického kartáčku Philips Sonicare HX6013/05 důkladně čistí a masírují zuby a dásně.
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Kompatibilní výrobky
4300

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Sonický kartáček s 1 režimem a 2 hlavice

HX680A

HX6807/51

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HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonický elektrický zubní kartáček

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HX6481/50

C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control
Standardní hlavice sonického kartáčku

HX6481/60

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Sonický kartáček s 1 režimem a cestovním pouzdrem

HX680J

HX6806/03

4300

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Sonické kartáčky s cestovním pouzdrem (1+1)

HX680A

HX6807/35

4500

4500
Sonický kartáček se 2 režimy a cestovním pouzdrem

HX683B

HX6830/53

5100

5100
Sonický kartáček se 3 režimy a cestovním pouzdrem

HX684A

HX6857/28

Zaklapávací hlava elektrického zubního kartáčku Sonicare

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  • 3 ks v balení

Optimalizovaný výkon Philips Sonicare

Optimalizovaný výkon Philips Sonicare

Zastřižení vláken hlavice Philips Sonicare dokonale kopíruje anatomii zubu a umožňuje tak efektivní čištění zubů a dásní, a to i v obtížně dosažitelných oblastech.

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

160

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

02/01/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Sonický kartáček Philips

Zatím funguje dobře. Doporučuji i z předešlé zkušenosti .

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

05/04/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Jsem velmi spokojená

S výrobkem jsem velmi spokojená,nemám žádné výhrady

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

26/01/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Náhradní hlavice

Kupuji opakovaně již několik let, velice se mi líbí vychytávka s modrým blednoucím proužkem, značící opotřebení.

Výhody

Šetří přírodu, vice kusů v balení. Jednoduchá manipulace při výměně.

Nevýhody

Mohly by být levnější . Jinak nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

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