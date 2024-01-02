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Ukončeno

Philips Sonicare ProResultsHlavice sonického kartáčku standardní velikost 2 ks

HX6012/07

4.7
| (160) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Skvělý výkon.* Zaručená kvalita.
Philips Sonicare ProResults je jedna z našich nejlepších kartáčkových hlavice a je ideální jak pro nové, tak i dlouhodobé uživatele sonických kartáčků, kteří si chtějí dopřát šetrnou péči za neuvěřitelně nízkou cenu.
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HX6481/60

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2100 Series
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HX365W1

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HX684A

HX6857/28

Skvělý výkon za skvělou cenu

Skvělý výkon.* Zaručená kvalita.

  • 2 ks v balení

  • Standardní velikost

  • Nasazovací

  • Všestranné čištění

Optimalizovaný výkon Philips Sonicare

Optimalizovaný výkon Philips Sonicare

Zastřižení vláken hlavice Philips Sonicare dokonale kopíruje anatomii zubu a umožňuje tak efektivní čištění zubů a dásní, a to i v obtížně dosažitelných oblastech.

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

160

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

02/01/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Sonický kartáček Philips

Zatím funguje dobře. Doporučuji i z předešlé zkušenosti .

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

05/04/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Jsem velmi spokojená

S výrobkem jsem velmi spokojená,nemám žádné výhrady

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

26/01/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Náhradní hlavice

Kupuji opakovaně již několik let, velice se mi líbí vychytávka s modrým blednoucím proužkem, značící opotřebení.

Výhody

Šetří přírodu, vice kusů v balení. Jednoduchá manipulace při výměně.

Nevýhody

Mohly by být levnější . Jinak nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku

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  1. než manuální kartáček