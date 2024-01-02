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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
HX680A
HX6807/51
HX642A
HX6483/52
HX642A
HX6481/50
HX6481/60
HX960G
HX9601/02
HX680J
HX6806/03
HX680A
HX6807/35
HX683B
HX6830/53
HX684A
HX6857/28
1 ks v balení
Zastřižení vláken hlavice Philips Sonicare dokonale kopíruje anatomii zubu a umožňuje tak efektivní čištění zubů a dásní, a to i v obtížně dosažitelných oblastech.
Odstraňuje až o 100% více plaku než manuální kartáček*
Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.
4.7
z 5
160
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Slunečnice 72
02/01/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Sonický kartáček Philips
Zatím funguje dobře. Doporučuji i z předešlé zkušenosti .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks
Hana50
05/04/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Jsem velmi spokojená
S výrobkem jsem velmi spokojená,nemám žádné výhrady
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Zlatíčko
26/01/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Náhradní hlavice
Kupuji opakovaně již několik let, velice se mi líbí vychytávka s modrým blednoucím proužkem, značící opotřebení.
Výhody
Šetří přírodu, vice kusů v balení. Jednoduchá manipulace při výměně.
Nevýhody
Mohly by být levnější . Jinak nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt ProResults HX6014/07 Standardní hlavice sonického kartáčku