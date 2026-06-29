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Ukončeno
4.8
z 5
143
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
TurTur
29/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
dobrá kvalita
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush
Date of Use 2026-05-31
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush
Date of Use 2026-05-31
sukač
09/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
ok
super a doporučuji........................................................................................................................................
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush
Johanka
31/08/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
SONICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK
Naprostá spokojenost v kombinaci s hlavicemi pro ty, kdož mají problém s dásněmi. V balení mi chybí informace, jak často a jak dlouho kartáček nabíjet; resp. podle čeho poznám, že už je nabitý.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/12 Sonický elektrický zubní kartáček
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/12 Sonický elektrický zubní kartáček