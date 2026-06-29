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Ukončeno

1100 Series HX3641/11 Sonic electric toothbrush

HX3641/11

4.8
| (143) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
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4.8

z 5

143

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

29/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

dobrá kvalita

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush

Date of Use 2026-05-31

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush

Date of Use 2026-05-31

09/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

ok

super a doporučuji........................................................................................................................................

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/11 Sonic electric toothbrush

31/08/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

SONICKÝ ZUBNÍ KARTÁČEK

Naprostá spokojenost v kombinaci s hlavicemi pro ty, kdož mají problém s dásněmi. V balení mi chybí informace, jak často a jak dlouho kartáček nabíjet; resp. podle čeho poznám, že už je nabitý.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/12 Sonický elektrický zubní kartáček

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2100 Series HX3651/12 Sonický elektrický zubní kartáček

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