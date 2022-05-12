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  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
  • Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard a Comfort

HX3072/00

4.7
| (201) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku
S těmito nástavci pro kompaktní ústní sprchu Philips Sonicare si užijete rychlé a čištění mezizubních prostor. Standardní tryska poskytuje výkonné čištění prostoru mezi zuby. Tryska Comfort s měkkou špičkou je navržena pro citlivé dásně.
Zobrazit všechny výhody

Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku na čištěných místech*

Šetrné a přitom účinné odstranění zubního plaku

Důkladné každodenní čištění

Důkladné každodenní čištění

Tryska N1 Standard je ideální pro všestranné každodenní čištění, účinně odstraňuje zubní plak a nečistoty z mezizubních prostor.

Čištění mezizubních prostor pro citlivé zuby a dásně

Čištění mezizubních prostor pro citlivé zuby a dásně

Tryska N2 Comfort má měkkou špičku, která je speciálně navržena pro použití na citlivé zuby a dásně, aniž by byla snížena účinnost odstraňování zubního plaku.

Navrženo pro každodenní pohodlné používání

Navrženo pro každodenní pohodlné používání

Výměna nebo nahrazení trysek, kdykoli budete chtít, nemůže být jednodušší. Stačí jedno rychlé kliknutí. Pro zajištění dobré hygieny vyměňujte trysky ústní sprchy každých šest měsíců.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

201

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník k zubní hygieně

Používání je velice intuitivní a jednoduché. Líbí se mi možnost regulace druhu čištění deep clean nebo clean a stupně čistění 1-3 . Ze začátku jsem doplňovala zásobník vody 2x během čistění ale po cca. 2 dnech a praxi stačilo doplnit vodu jen 1x. Při pravidelném čistění jsem zaznamenala menší tvorbu zubního plaku. I můj pěti letý syn chtěl ústní sprchu vyzkoušet a líbilo se mu to.

Výhody

Dlouhá výdrž baterie . Snadné ovládání . Komfortní balení i na cesty .

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

11/05/2022

Česká republika

Česká republika

Produkt účinne odstraňuje zubný plak

Ústna sprcha Cordless Power Flosser 3000 mi jednoznačne zlepšila každodennú hygienu ústnej dutiny. Dôkladne a rýchlo čistí medzizubné priestory, ďasnové žliabky a časti okolo fixného aparátu, ktoré pred použitím ústnej sprchy boli takmer nevyčistiteľné. Myslím si, že vďaka rôznym stupňom rýchlosti prúdu vyhovie každému používateľovi. Kompaktné spracovanie sprchy (s cestovným púzdrom) a dlhá výdrž batérie je veľkou výhodou aj počas cestovania.

Výhody

efektívne čistenie, voľba intenzity prúdu, výdrž batérie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlá alternativa k mezizubním kartáčkům

Používáme mezizubní kartáčky a kartáčky Sonicare celá rodina už xy let, toto mi přišlo jako skvělé doplnění. Ze začátku jsem doufala, že plně nahradí mezizubní kartáčky, ovšem jejich nutnost alespoň občas nahrazená není. Po vybalení - spokojenost, lehký do ruky, dobře se drží, nádobka jde lehce oddělat a naplnit, násadka rychle zacvaknout i vycvaknout. První použití - celkem jsem byla zaskočena - voda všude, byla jsem překvapená kolik vody vlastně teče ven a na první použití jsem potřebovala několikrát vodu dolít. Překvapil mne celkem slabý proud vody.. Po prvním a druhém použití jsem vzala do ruky mezizubní kartáček a cvičně projela. K mému překvapení ještě toho "hodně pobral".. snažím se tedy přijít na ten správný grif... čím dál lépe mi to jde, je to přirozenější, rychlejší a snad postupně bude i o dost méně plaku mezi zuby. Také jsem byla překvapená, že i když doplním do zásobníku vodu teplou, vytéká studená :-) Dítě 7 let obsluhu samo úplně nezvládá - zkoušela jsem jí čistit já, určitě pro ni přijatelnější varianta než mezizubní kartáčky.

Výhody

rychlost, na nabíjení (není nutný kabel), dlouhá výdrž, akorát do ruky, cestovní obal

Nevýhody

mohl by mít silnější proud, zvykání na množství vody co samozřejmě musí vytéct, jednou za pár dní i tak nutné pročištění mezizubními kartáčky

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Ústní sprcha

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