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Ukončeno
HTS7200/12
Čistota v každém detailu zvuku
Staňte se pomocí tohoto stylového Blu-ray domácího kina vyrobeného z hliníku a skla částí nového HD zážitku. Kuželové výškové reproduktory vestavěné ve vysoce kvalitních reprosoustavách poskytují dokonale čistý zvuk. Sledování filmů již nikdy nebude stejné.
Přehrávání disků Blu-ray
Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou zajišťují čistou reprodukci středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak průzračnost zvuku reproduktorů.
Technologie Dolby Virtual Speaker představuje sofistikovanou zvukovou technologii, která prostřednictvím dvoureproduktorového systému vytváří bohatý prostorový zvuk. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Přehrávání disků DVD je tak bohatší díky rozšíření klasického dvoukanálového prostředí. Při kombinaci se zpracováním Dolby Pro Logic II je každý kvalitní zdroj stereofonního signálu přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.
Inovativní technologie FullSound společnosti Philips věrně obnovuje zvukové detaily komprimované hudby ve formátu MP3 a výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si vychutnáte hudební CD bez sebemenšího zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro další zpracování audia, kombinuje technologie FullSound proslulou zkušenost společnosti Philips v oblasti reprodukce hudby s výkonností procesoru pro digitální signální systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté detaily. Objevte znovu přirozený zvuk komprimované hudby ve formátu MP3, která se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.
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