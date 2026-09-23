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Ukončeno

Domácí kino 2.1

HTS7200/12

Čistota v každém detailu zvuku

Staňte se pomocí tohoto stylového Blu-ray domácího kina vyrobeného z hliníku a skla částí nového HD zážitku. Kuželové výškové reproduktory vestavěné ve vysoce kvalitních reprosoustavách poskytují dokonale čistý zvuk. Sledování filmů již nikdy nebude stejné.

Zobrazit všechny výhody

s přehráváním disků Blu-ray

Čistota v každém detailu zvuku

  • Přehrávání disků Blu-ray

Kuželové výškové reproduktory pro čistý zvuk a jasný hlas

Kuželové výškové reproduktory pro čistý zvuk a jasný hlas

Kuželové výškové reproduktory s měkkou membránou zajišťují čistou reprodukci středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak průzračnost zvuku reproduktorů.

Technologie Dolby Virtual Speaker pro realistický prostorový zvuk

Technologie Dolby Virtual Speaker pro realistický prostorový zvuk

Technologie Dolby Virtual Speaker představuje sofistikovanou zvukovou technologii, která prostřednictvím dvoureproduktorového systému vytváří bohatý prostorový zvuk. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Přehrávání disků DVD je tak bohatší díky rozšíření klasického dvoukanálového prostředí. Při kombinaci se zpracováním Dolby Pro Logic II je každý kvalitní zdroj stereofonního signálu přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá

Funkce FullSound™ – hudba z MP3 jako živá

Inovativní technologie FullSound společnosti Philips věrně obnovuje zvukové detaily komprimované hudby ve formátu MP3 a výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si vychutnáte hudební CD bez sebemenšího zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro další zpracování audia, kombinuje technologie FullSound proslulou zkušenost společnosti Philips v oblasti reprodukce hudby s výkonností procesoru pro digitální signální systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté detaily. Objevte znovu přirozený zvuk komprimované hudby ve formátu MP3, která se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.

Technické specifikace

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