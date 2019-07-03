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Ukončeno
HR7740/80
Vychutnejte si domácí jídlo připravené během několika sekund.
Nový kuchyňský robot od společnosti Philips je bránou k rychlému vaření. Díky jedinečnému systému Click&Go od společnosti Philips, který umožňuje uzamknout nádobu do platformy v libovolné pozici, trvá jeho montáž i demontáž jen několik sekund.
Díky systému Click&Go lze montáž a demontáž provést během několika sekund. Umístěte nádobu do libovolné pozice, uzavřete víko a jednoduše stiskněte tlačítko.
5.0
z 5
1
Recenze
Аллочка
03/07/2019
Україна
Комбайн просто супер
Це знахідка для любої господині. Прекрасно справляєть з усіма завданнями
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR7740/80 Кухонний комбайн
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR7740/80 Кухонний комбайн