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  • Vychutnejte si domácí jídlo připravené během několika sekund.
  • Vychutnejte si domácí jídlo připravené během několika sekund.

Ukončeno

Kuchyňský robot

HR7740/80

5

| (1) Recenze

Vychutnejte si domácí jídlo připravené během několika sekund.

Nový kuchyňský robot od společnosti Philips je bránou k rychlému vaření. Díky jedinečnému systému Click&Go od společnosti Philips, který umožňuje uzamknout nádobu do platformy v libovolné pozici, trvá jeho montáž i demontáž jen několik sekund.

Zobrazit všechny výhody

Rychlé sestavení díky systému Click&Go

Vychutnejte si domácí jídlo připravené během několika sekund.

31 functions

Montážní a demontážní systém Click&Go

Montážní a demontážní systém Click&Go

Díky systému Click&Go lze montáž a demontáž provést během několika sekund. Umístěte nádobu do libovolné pozice, uzavřete víko a jednoduše stiskněte tlačítko.

Ikony pro usnadnění

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

4
3
2
1

03/07/2019

Україна

Україна

Комбайн просто супер

Це знахідка для любої господині. Прекрасно справляєть з усіма завданнями

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR7740/80 Кухонний комбайн

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HR7740/80 Кухонний комбайн

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