3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Technologie ProBlend Plus
Motor ProBlend Plus s výkonem 1200 W
Hustá smoothie z mraženého ovoce bez přidání vody
Automatické čištění jedním dotykem
Díky o 20%* vyššímu výkonu dokáže vytvořit sametově hladké nápoje, polévky a omáčky i z těch nejtvrdších surovin, jako jsou mražené ovoce a ořechy.
Vylepšené čepele jsou delší a širší, aby dokázaly rozdrtit a rozmixovat i ty nejtvrdší suroviny.
Vroubky na skle směřují suroviny doprostřed víru pro optimální cirkulaci a ideální výsledky.
Porozumět recenzím produktů
5.0
z 5
79
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Geomic
23/09/2024
Polska
Součást promoakce
Blender dla całej rodziny
Urządzenie do zadań specjalnych i na co dzień. Duża moc silnika pozwala nawet mielić lód na margeritę na impreę, ale dobrze radzi sobie tez z puree, zupami czy smothee - w sumie dowolne rzeczy które przyjdą do głowy albo wpadną w oko w aplikacji z przepisami. Wysoka jakość wykonania (budzi nadzieje, że produkt będzie służył przez lata. Produkt na wzorową ergonomię i latwo się myje. Philips w najlepszym wydaniu.
Výhody
Moc, Wysoka jakość wykonania, wszechstronność
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Seria 5000 HR3030/00 Blender
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Seria 5000 HR3030/00 Blender
Agugusia
22/09/2024
Polska
Součást promoakce
Idealny blender
Idealny blender do przygotowania większej ilości jedzenia. Doskonale radzi sobie że zrobieniem masła orzechowego. Ma bardzo dobre noże dużym plusem jest szklany kielich. Idealnie radzi sobie z lodem i mrożonymi owocami. W pracy jest w miarę cichy.
Výhody
Szklany kielich, elegancki wygląd
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Seria 5000 HR3030/00 Blender
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Seria 5000 HR3030/00 Blender
Trabanciara
19/09/2024
Polska
Součást promoakce
Świetnie wykonany i mocny produkt!
Przede wszystkim blender i jego podstawa nie zajmują dużo miejsca. Jest porządnie wykonany, dzięki czemu nie szpeci kuchni, wręcz przeciwnie. Jest bardzo prosty w użyciu, ma szklany, gruby kielich, co dla mnie jest ogromnym plusem ze względów zdrowotnych. Co zasługuje na największe brawa, to wykręcany spód z ostrzem. Można go łatwo odkręcić od kielicha i normalnie, szybko i dokładnie umyć. Dla mnie to duża zmiana, bo zawsze męczyłam się z czyszczeniem blenderów. Ostrza są mega mocne, kruszą nawet lód, a zupy są mega kremowe.
Výhody
Grube,solidne szkło kielicha, odkręcane ostrze, duża moc silniczka, estetyczne wykonanie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Seria 5000 HR3030/00 Blender
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Seria 5000 HR3030/00 Blender
oproti modelu HR2228