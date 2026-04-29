Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Příprava pokrmů
Všechny řady
Viva Collection Tyčový mixér ProMix
Ukončeno
Podpora
HR2657/90
Přejít do obchodu
Zaregistrujte svůj výrobek
Zaregistrujte svůj výrobek do 90 dní od nákupu a získejte prodlouženou záruku (na nabídku se mohou vztahovat podmínky).
Hand Blender HR265x sDFU EU
Quick start guide Philips Viva Collection ProMix Handblender
Vše (4)
Mohou tvrdé ingredience poškodit tyčový mixér Philips?
Lze rozdrtit kostky ledu pomocí tyčového mixéru Philips?
Lze umístit pevné potraviny do sekáčku Philips?
Jak mohu vyčistit mixovací nástavec Philips?
Viva CollectionŠlehací metla (1 kus) pro mixér
Viva CollectionPlnicí trubice spiralizéru
Viva CollectionVložka spiralizéru (špagety)
Viva CollectionVložka spiralizéru (linguine)
Viva CollectionPřevodovka jednotka spiralizéru
Viva CollectionHnací deska spiralizéru
Viva CollectionPás vložky spiralizéru
Viva CollectionNástavec mixéru
Viva CollectionLáhev na cesty vč. víčka
Viva CollectionNádoba na polévku - komplet
Viva CollectionVíko na nádobu na polévku
Viva CollectionOddělení na sušenky pro nádobu na polévku
Viva CollectionHrnec na polévku
Viva CollectionŠlehací metla
Viva CollectionSpojovací jednotka na metlu
Viva CollectionŠlehací metla (1 ks)
Viva CollectionPříslušenství mixéru
Viva CollectionJednotka šlehače pro mixér
Viva CollectionKompletní sekáček XL
Viva CollectionPřevodovka sekáčku XL
Viva CollectionNůž sekáčku XL
Viva CollectionMiska sekáčku XL
Můj ruční mixér Philips najednou přestal fungovat
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme