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Ukončeno
HR2181/00
Kulinářské nástroje pro každý den
Užijte si dokonale rozmixované potraviny díky inovativnímu systému mixování s dvojitou čepelí. Mixér Philips HR2181/00 je součástí kolekce Philips Robust zaštiťující odolné kuchyňské náčiní, které dělá z domácího vaření radost.
850 W
2l skleněná nádoba
systém dvojitého nože
5 rychlostí a pulzní režim
2l nádoba jej vyrobena z borokřemičitého skla, které je odolné proti poškrábání a umožňuje zpracování horkých přísad. Jedinečný oválný tvar zajišťuje dokonalé proudění přísad a zaručuje hladké výsledky. Oválnou nádobu lze snadno uložit do dvířek ledničky a přímo ochladit čerstvě namixovanou směs.
Funkce automatického zrychlení postupně zvyšuje rychlost z 0 na 11 000 otáček za minutu během 15 sekund. Můžete najednou namíchat i ty nejtužší recepty.
Mixér Philips se snadno čistí díky hladkým povrchům a nádobě i příslušenství omyvatelným v myčce.
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