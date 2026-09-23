VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Standard Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Main in-use photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Front Product Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product Detail Photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Product in Use Photo Philips Robust Collection Blender HR2181/00
  • Packaging photograph Philips Robust Collection Blender HR2181/00

Ukončeno

Robust CollectionMixér

HR2181/00

Kulinářské nástroje pro každý den

Užijte si dokonale rozmixované potraviny díky inovativnímu systému mixování s dvojitou čepelí. Mixér Philips HR2181/00 je součástí kolekce Philips Robust zaštiťující odolné kuchyňské náčiní, které dělá z domácího vaření radost.

Zobrazit všechny výhody

Mixér pro okamžité mixování dohladka

Kulinářské nástroje pro každý den

  • 850 W

  • 2l skleněná nádoba

  • systém dvojitého nože

  • 5 rychlostí a pulzní režim

2l oválná skleněná nádoba odolná proti poškrábání

2l oválná skleněná nádoba odolná proti poškrábání

2l nádoba jej vyrobena z borokřemičitého skla, které je odolné proti poškrábání a umožňuje zpracování horkých přísad. Jedinečný oválný tvar zajišťuje dokonalé proudění přísad a zaručuje hladké výsledky. Oválnou nádobu lze snadno uložit do dvířek ledničky a přímo ochladit čerstvě namixovanou směs.

Funkce automatického zrychlení, 5 rychlostí a puls

Funkce automatického zrychlení, 5 rychlostí a puls

Funkce automatického zrychlení postupně zvyšuje rychlost z 0 na 11 000 otáček za minutu během 15 sekund. Můžete najednou namíchat i ty nejtužší recepty.

Snadno čistitelné povrchy a nádoba omyvatelná v myčce

Mixér Philips se snadno čistí díky hladkým povrchům a nádobě i příslušenství omyvatelným v myčce.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Recenze

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu