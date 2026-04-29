Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Příprava pokrmů
Všechny řady
Robust Collection Mixér
Ukončeno
Podpora
HR2181/00
Přejít do obchodu
Zaregistrujte svůj výrobek
Zaregistrujte svůj výrobek do 90 dní od nákupu a získejte prodlouženou záruku (na nabídku se mohou vztahovat podmínky).
User Manual Philips Robust Collection Blender
Quick start guide Philips Robust Collection Blender HR2181/00
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme