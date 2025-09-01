Výkonný mixér pro každodenní smoothie
Navržen tak, aby se vám denně lépe mixovalo díky výkonu 350 W a výkonu nože, který zpracuje všechny ingredience a rozdrtí i led. Hladká směs za okamžik s minimálním úsilím.
Výkonný mixér pro každodenní smoothie Nezbytný kuchyňský pomocník. Motor s výkonem 350 W 0,6l lahev na cesty Drcení ledu a tvrdých přísad Součásti umývatelné v myčce 350 W pro hladké mixování kdykoli
Díky silnému motoru o výkonu 350 W můžete snadno mixovat každodenní smoothie. Vychutnejte si hladké nápoje bez kousků během chvilky.
Dvě nastavení rychlosti pro jemné mixování
Dvě nastavení rychlosti vám umožní zvolit, jak rychle a důkladně chcete ingredience rozmixovat, abyste pokaždé dosáhli dokonalých smoothie.
Rozdrťte led a jiné tvrdé ingredience
Ať už připravujete dip nebo zdravé smoothie, váš mini mixér si poradí se vším. Od kiwi po kostky ledu – rozmixuje i tvrdé ingredience.
Lahev na cesty
Díky lahvi si můžete své smoothie vychutnat kdekoli. Stačí rozmixovat smoothie, uzavřít víčkem a můžete vyrazit!
Kompaktní design o rozměrech 10,8 cm.
Díky kompaktnímu a modernímu designu můžete mini mixér ukládat na kuchyňské lince, abyste ho měli po ruce i během rušných dní.
Příslušenství lze mýt v myčce
Při přípravě smoothie se nemusíte starat o čištění. Nádoba i nože jsou vhodné do myčky.
Odolné břity z nerezové oceli
Odolné nerezové nože zůstávají déle ostré a nekorodují ani neztrácejí lesk.
Nezbytné kuchyňské náčiní
Prohlédněte si další nezbytné kuchyňské náčiní a vytvořte si kuchyňskou sadu ve stejném designu, která vám bude dlouho sloužit.
2letá záruka
A pro větší jistotu dostanete k mixéru 2letou záruku.
Obecné specifikace
Primární materiál
Plast Sekundární materiál
Kov Předprogramovaná nastavení
Ne Funkce
Mixování Typ výrobku
Mini mixér Počet porcí
2 Protiskluzové podložky
Ano Rozhraní
Tlačítko Délka kabelu
0,85 m Úložný prostor pro kabel
Ne Zabudovaný vypínač
Ano Nastavitelný termostat
Ne Kontrolka napájení
Ne Části lze mýt v myčce
Ano Indikátor úrovně kapacity
Ano Materiál nádoby
Plast PP Materiál nože
Nerezová ocel Otáčky za minutu (RPM)
25 000 Bez BPA
Ano Pulzní funkce
Ano Odnímatelné nože
Ano Funkce drcení ledu
Ano Funkce mixování horkých přísad
Ne Kniha receptů
Ne Hladina hluku (standardní)
Lc = 86 dB(A) Záruka
2 Kompatibilní se suchým krmivem
Ne Samočisticí funkce
Ne
Technické údaje
Napájení
350 W Napětí
230 V Frekvence
50 Hz Počet v balení
1 Výrobek na baterie
Ne Hodnocení energetické účinnosti
Ne
Kompatibilita
Dodávané příslušenství 1
Víčko sklenice
Bezpečnostní vybavení
Bezpečnostní certifikace
Ano
Hmotnost a rozměry
Délka výrobku
10,8 cm Šířka výrobku
10,8 cm Výška výrobku
36,2 cm Hmotnost výrobku
1,017 cm Délka balení
14,1 cm Šířka balení
23,1 cm Výška balení
25,1 cm Hmotnost balení
1,38 kg
Odolnost
Pouzdro
100% recyklovaný obsah Uživatelská příručka
100% recyklovaný obsah
Země původu
Vyrobeno v
Čína
