      1000 Series Mixér

      HR2040/00

      Výkonný mixér pro každodenní smoothie

      Navržen tak, aby se vám denně lépe mixovalo díky výkonu 350 W a výkonu nože, který zpracuje všechny ingredience a rozdrtí i led. Hladká směs za okamžik s minimálním úsilím.

      1000 Series
      1000 Series

      Mixér

      Výkonný mixér pro každodenní smoothie

      Nezbytný kuchyňský pomocník.

      • Motor s výkonem 350 W
      • 0,6l lahev na cesty
      • Drcení ledu a tvrdých přísad
      • Součásti umývatelné v myčce
      350 W pro hladké mixování kdykoli

      Díky silnému motoru o výkonu 350 W můžete snadno mixovat každodenní smoothie. Vychutnejte si hladké nápoje bez kousků během chvilky.

      Dvě nastavení rychlosti pro jemné mixování

      Dvě nastavení rychlosti vám umožní zvolit, jak rychle a důkladně chcete ingredience rozmixovat, abyste pokaždé dosáhli dokonalých smoothie.

      Rozdrťte led a jiné tvrdé ingredience

      Ať už připravujete dip nebo zdravé smoothie, váš mini mixér si poradí se vším. Od kiwi po kostky ledu – rozmixuje i tvrdé ingredience.

      Lahev na cesty

      Díky lahvi si můžete své smoothie vychutnat kdekoli. Stačí rozmixovat smoothie, uzavřít víčkem a můžete vyrazit!

      Kompaktní design o rozměrech 10,8 cm.

      Díky kompaktnímu a modernímu designu můžete mini mixér ukládat na kuchyňské lince, abyste ho měli po ruce i během rušných dní.

      Příslušenství lze mýt v myčce

      Při přípravě smoothie se nemusíte starat o čištění. Nádoba i nože jsou vhodné do myčky.

      Odolné břity z nerezové oceli

      Odolné nerezové nože zůstávají déle ostré a nekorodují ani neztrácejí lesk.

      Nezbytné kuchyňské náčiní

      Prohlédněte si další nezbytné kuchyňské náčiní a vytvořte si kuchyňskou sadu ve stejném designu, která vám bude dlouho sloužit.

      2letá záruka

      A pro větší jistotu dostanete k mixéru 2letou záruku.

      Technické údaje

      • Obecné specifikace

        Primární materiál
        Plast
        Sekundární materiál
        Kov
        Předprogramovaná nastavení
        Ne
        Funkce
        Mixování
        Typ výrobku
        Mini mixér
        Počet porcí
        2
        Protiskluzové podložky
        Ano
        Rozhraní
        Tlačítko
        Délka kabelu
        0,85 m
        Úložný prostor pro kabel
        Ne
        Zabudovaný vypínač
        Ano
        Nastavitelný termostat
        Ne
        Kontrolka napájení
        Ne
        Části lze mýt v myčce
        Ano
        Indikátor úrovně kapacity
        Ano
        Materiál nádoby
        Plast PP
        Materiál nože
        Nerezová ocel
        Otáčky za minutu (RPM)
        25 000
        Bez BPA
        Ano
        Pulzní funkce
        Ano
        Odnímatelné nože
        Ano
        Funkce drcení ledu
        Ano
        Funkce mixování horkých přísad
        Ne
        Kniha receptů
        Ne
        Hladina hluku (standardní)
        Lc = 86 dB(A)
        Záruka
        2
        Kompatibilní se suchým krmivem
        Ne
        Samočisticí funkce
        Ne

      • Technické údaje

        Napájení
        350 W
        Napětí
        230 V
        Frekvence
        50 Hz
        Počet v balení
        1
        Výrobek na baterie
        Ne
        Hodnocení energetické účinnosti
        Ne

      • Kompatibilita

        Dodávané příslušenství 1
        Víčko sklenice

      • Bezpečnostní vybavení

        Bezpečnostní certifikace
        Ano

      • Hmotnost a rozměry

        Délka výrobku
        10,8 cm
        Šířka výrobku
        10,8 cm
        Výška výrobku
        36,2 cm
        Hmotnost výrobku
        1,017 cm
        Délka balení
        14,1 cm
        Šířka balení
        23,1 cm
        Výška balení
        25,1 cm
        Hmotnost balení
        1,38 kg

      • Odolnost

        Pouzdro
        100% recyklovaný obsah
        Uživatelská příručka
        100% recyklovaný obsah

      • Země původu

        Vyrobeno v
        Čína

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

