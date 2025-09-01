  • Doprava zdarma: 2-3 pracovní dny

    Výkonný, kompaktní, jednoduchý!
      Sekáček 3000 Series Sekáček

      HR1501/00

      Výkonný, kompaktní, jednoduchý!

      Tento kompaktní a snadno použitelný sekáček je ideálním kuchyňským pomocníkem pro přípravu domácích jídel. Díky výkonnému motoru nasekáte a rozdrtíte jakoukoli surovinu a bez námahy připravíte své oblíbené dipy.

      Výkonný, kompaktní, jednoduchý!

      Příprava jídla nikdy nebyla snazší.

      • Vynikající sekání díky technologii PowerChop
      • Rychlé a dokonalé výsledky díky motoru o výkonu 450 W
      • Připravte si své oblíbené dipy a omáčky v 1litrové nádobě
      • Ovládejte výsledek díky 2 nastavením rychlosti
      • Nádoba i nože jsou vhodné do myčky
      Síla sekání ve vašich rukou.

      Síla sekání ve vašich rukou.

      Rychlé a dokonalé sekání díky motoru o výkonu 450 W. Připravte jakékoli jídlo během chvilky.

      Technologie PowerChop pro skvělé výsledky sekání

      Technologie PowerChop pro skvělé výsledky sekání

      Měkké i tvrdé suroviny nasekáte rovnoměrně díky technologii PowerChop, která optimálně kombinuje nože, úhel řezu a vnitřní misku.

      Připravte si své oblíbené dipy v nádobě o objemu 1 l

      Připravte si své oblíbené dipy v nádobě o objemu 1 l

      Máte rádi guacamole nebo jste velkým fanouškem pesta? V nádobě o objemu 1 l připravíte cokoli.

      Dvě rychlosti, dvojnásobná přesnost!

      Dvě rychlosti, dvojnásobná přesnost!

      Díky dvěma nastavením rychlosti můžete ingredience snadno nasekat. Pro hrubší výsledek použijte první rychlost na několik sekund, zatímco druhou rychlostí dosáhnete hladkého výsledku.

      Už žádné sklouzávání.

      Už žádné sklouzávání.

      Díky stabilitě gumové základně sekáčku lze sekat jednou rukou.

      Snadné čištění

      Snadné čištění

      S čištěním si nemusíte dělat starosti. Nádoba i nože jsou vhodné do myčky.

      Jeden nástroj, nekonečné možnosti!

      Jeden nástroj, nekonečné možnosti!

      Od cibule po dipy: tento sekáček snadno zvládne všechny druhy ingrediencí.

      Rychlé sekání díky 4 nerezovým nožům

      Rychlé sekání díky 4 nerezovým nožům

      Naše 4 nože jsou speciálně navrženy tak, aby nasekaly cokoli a co nejvíce zrychlily krájení.

      Vytvořte si vlastní ořechové máslo od nuly.

      Vytvořte si vlastní ořechové máslo od nuly.

      Můžete si snadno připravit vlastní ořechové máslo a objevit nové a zdravější chutě. Můžete dokonce vyrobit vlastní čokoládovou pomazánku pro děti.

      Technické údaje

      • Obecné specifikace

        Primární materiál
        Plast
        Sekundární materiál
        Plast
        Funkce
        Rychlost 1 / 2
        Typ výrobku
        Sekáček
        Certifikace
        CB
        Kapacita koše
        Max. 1 l
        Protiskluzové podložky
        Ano
        Délka kabelu
        >1,2 m
        Technologie
        Technologie PowerChop
        Části lze mýt v myčce
        Ano
        Indikátor úrovně kapacity
        Ano
        Materiál nádoby
        Plast
        Materiál nože
        Nerezová ocel
        Otáčky za minutu (RPM)
        5 000
        Bez BPA
        Ano
        Pulzní funkce
        Ano
        Odnímatelné nože
        Ano
        Funkce drcení ledu
        Ano
        Funkce mixování horkých přísad
        <60, ale nedoporučujeme
        Hladina hluku (standardní)
        <80 dB
        Záruka
        2 roky
        Kompatibilní se suchým krmivem
        Ano

      • Technické údaje

        Napájení
        450 W
        Napětí
        220–240 V
        Frekvence
        50–60 Hz
        Počet v balení
        1 ks na balení F

      • Kompatibilita

        Dodávané příslušenství 1
        Nůž ve tvaru S

      • Bezpečnostní vybavení

        Bezpečnostní certifikace
        CB
        Automatické zastavení nože
        <1,5 s podle bezpečnostní normy

      • Hmotnost a rozměry

        Délka výrobku
        141 mm
        Šířka výrobku
        141 mm
        Výška výrobku
        258 mm
        Hmotnost výrobku
        1 056 g
        Délka balení
        145 mm
        Šířka balení
        145 mm
        Výška balení
        275 mm
        Hmotnost balení
        1 282 g

      • Odolnost

        Uživatelská příručka
        DFU

      • Země původu

        Vyrobeno v
        Čína

      Získat podporu pro tento výrobek

      Najděte tipy k výrobkům, často kladené dotazy, uživatelské příručky a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy.

