Sekáček 3000 Series Sekáček
Výkonný, kompaktní, jednoduchý!
Tento kompaktní a snadno použitelný sekáček je ideálním kuchyňským pomocníkem pro přípravu domácích jídel. Díky výkonnému motoru nasekáte a rozdrtíte jakoukoli surovinu a bez námahy připravíte své oblíbené dipy.
Sekáček 3000 Series
Sekáček
Výkonný, kompaktní, jednoduchý! Příprava jídla nikdy nebyla snazší. Vynikající sekání díky technologii PowerChop Rychlé a dokonalé výsledky díky motoru o výkonu 450 W Připravte si své oblíbené dipy a omáčky v 1litrové nádobě Ovládejte výsledek díky 2 nastavením rychlosti Nádoba i nože jsou vhodné do myčky Síla sekání ve vašich rukou.
Rychlé a dokonalé sekání díky motoru o výkonu 450 W. Připravte jakékoli jídlo během chvilky.
Technologie PowerChop pro skvělé výsledky sekání
Měkké i tvrdé suroviny nasekáte rovnoměrně díky technologii PowerChop, která optimálně kombinuje nože, úhel řezu a vnitřní misku.
Připravte si své oblíbené dipy v nádobě o objemu 1 l
Máte rádi guacamole nebo jste velkým fanouškem pesta? V nádobě o objemu 1 l připravíte cokoli.
Dvě rychlosti, dvojnásobná přesnost!
Díky dvěma nastavením rychlosti můžete ingredience snadno nasekat. Pro hrubší výsledek použijte první rychlost na několik sekund, zatímco druhou rychlostí dosáhnete hladkého výsledku.
Už žádné sklouzávání.
Díky stabilitě gumové základně sekáčku lze sekat jednou rukou.
Snadné čištění
S čištěním si nemusíte dělat starosti. Nádoba i nože jsou vhodné do myčky.
Jeden nástroj, nekonečné možnosti!
Od cibule po dipy: tento sekáček snadno zvládne všechny druhy ingrediencí.
Rychlé sekání díky 4 nerezovým nožům
Naše 4 nože jsou speciálně navrženy tak, aby nasekaly cokoli a co nejvíce zrychlily krájení.
Vytvořte si vlastní ořechové máslo od nuly.
Můžete si snadno připravit vlastní ořechové máslo a objevit nové a zdravější chutě. Můžete dokonce vyrobit vlastní čokoládovou pomazánku pro děti.
Obecné specifikace
Primární materiál
Plast Sekundární materiál
Plast Funkce
Rychlost 1 / 2 Typ výrobku
Sekáček Certifikace
CB Kapacita koše
Max. 1 l Protiskluzové podložky
Ano Délka kabelu
>1,2 m Technologie
Technologie PowerChop Části lze mýt v myčce
Ano Indikátor úrovně kapacity
Ano Materiál nádoby
Plast Materiál nože
Nerezová ocel Otáčky za minutu (RPM)
5 000 Bez BPA
Ano Pulzní funkce
Ano Odnímatelné nože
Ano Funkce drcení ledu
Ano Funkce mixování horkých přísad
<60, ale nedoporučujeme Hladina hluku (standardní)
<80 dB Záruka
2 roky Kompatibilní se suchým krmivem
Ano
Technické údaje
Napájení
450 W Napětí
220–240 V Frekvence
50–60 Hz Počet v balení
1 ks na balení F
Kompatibilita
Dodávané příslušenství 1
Nůž ve tvaru S
Bezpečnostní vybavení
Bezpečnostní certifikace
CB Automatické zastavení nože
<1,5 s podle bezpečnostní normy
Hmotnost a rozměry
Délka výrobku
141 mm Šířka výrobku
141 mm Výška výrobku
258 mm Hmotnost výrobku
1 056 g Délka balení
145 mm Šířka balení
145 mm Výška balení
275 mm Hmotnost balení
1 282 g
Odolnost
Uživatelská příručka
DFU
Země původu
Vyrobeno v
Čína
