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Ukončeno

Shaver series 3000Elektrický holicí strojek

HQ7390/17

4.9
| (8) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Touha po dokonalosti
„Můj život je každodenní závod, a potřebuji podporu nejlepšího týmu, jaký existuje – v práci mechaniků v boxu a holicího strojku Philips doma. Tak mám každé ráno jistou dobrou pozici na startu.“ Nico Rosberg, jezdec Formule 1 stáje AT&T Williams.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Oholí i ty nejkratší vousy

Touha po dokonalosti

  • Design AT&T Williams

Vytvořena v úzké spolupráci s týmem AT&T Williams

Tento holicí strojek v jedinečném provedení Formule 1 je navržen ve spolupráci s AT&T Williams.

Systém Precision Cutting

Systém Precision Cutting

Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.

Pohodlné holicí hlavy

Pohodlné holicí hlavy

Profil šetrný k pokožce holicích hlav Philips umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pro pohodlné holení.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

8

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

24/03/2023

Polska

Polska

Fenomen jeśli chodzi o golenie!

Używam od ok 14 lat i nie mam zamiaru zmieniać! Zjeździła ze mną pół świata w podróżach służbowych jak i prywatnych wyjazdach urlopowych, nigdy nie zawiodła! Bateria po tylu latach dalej trzyma przyzwoicie! Przewód ladowarki skruszał i odpadła otulina zewnetrzna ze starości a golarka cały czas służy! Odpowiednio wcześnie informuje o słabej baterii a samo ładowanie było wyznacznikiem podczas zakupu! Ok godzina i naładowana tak jak podaje producent! Mega świetny sprzęt! Jeśli będę musiał kiedyś zmienić golarkę to wiele bym dał żeby gdzieś jeszcze dostać taki nowy egzemplarz!

Výhody

Szybkie ladowanie, możliwość mycia pod bieżącą wodą!

Nevýhody

Brak.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

12/03/2015

Polska

Polska

Rewelacyjna Golarka

Mam tą golarkę chyba 6 lat, i nigdy mnie nie zawiodła. Głowice fabryczne wymieniłem po 5 latach !!! - nadal goliły dokładnie, tylko skóra była zaczerwieniona. Rewelacyjna bateria, nawet po tylu latach wystarcza na 10 goleń (golę się codziennie) Jakiś czas temu kupiłem golarkę foliową konkurencyjnej firmy, ale na szczęście była możliwość zwrotu. Oddałem ją, i kupiłem Philips SensoTouch.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

17/12/2013

Polska

Polska

Maszynka niezniszczalna

Używam maszynki Philips już ładnych kilka lat, i wciąż genialnie spełnia swoją funkcję. Nie przeszkadza jej woda, nawet kąpiel w wannie. Bateria wystarcza na wiele dni intensywnego korzystania. Ładuje się ekspresowo, już po kilku minutach ładowania można spokojnie korzystać z golarki. Również ostrza wystarczają na bardzo długo (praktycznie nie trzeba wymieniać)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 