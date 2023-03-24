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Ukončeno
Design AT&T Williams
Tento holicí strojek v jedinečném provedení Formule 1 je navržen ve spolupráci s AT&T Williams.
Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.
Profil šetrný k pokožce holicích hlav Philips umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pro pohodlné holení.
4.9
z 5
8
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Mariusz Siębor
24/03/2023
Polska
Fenomen jeśli chodzi o golenie!
Używam od ok 14 lat i nie mam zamiaru zmieniać! Zjeździła ze mną pół świata w podróżach służbowych jak i prywatnych wyjazdach urlopowych, nigdy nie zawiodła! Bateria po tylu latach dalej trzyma przyzwoicie! Przewód ladowarki skruszał i odpadła otulina zewnetrzna ze starości a golarka cały czas służy! Odpowiednio wcześnie informuje o słabej baterii a samo ładowanie było wyznacznikiem podczas zakupu! Ok godzina i naładowana tak jak podaje producent! Mega świetny sprzęt! Jeśli będę musiał kiedyś zmienić golarkę to wiele bym dał żeby gdzieś jeszcze dostać taki nowy egzemplarz!
Výhody
Szybkie ladowanie, możliwość mycia pod bieżącą wodą!
Nevýhody
Brak.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Krzysiekk
12/03/2015
Polska
Rewelacyjna Golarka
Mam tą golarkę chyba 6 lat, i nigdy mnie nie zawiodła. Głowice fabryczne wymieniłem po 5 latach !!! - nadal goliły dokładnie, tylko skóra była zaczerwieniona. Rewelacyjna bateria, nawet po tylu latach wystarcza na 10 goleń (golę się codziennie) Jakiś czas temu kupiłem golarkę foliową konkurencyjnej firmy, ale na szczęście była możliwość zwrotu. Oddałem ją, i kupiłem Philips SensoTouch.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
ckMiky
17/12/2013
Polska
Maszynka niezniszczalna
Używam maszynki Philips już ładnych kilka lat, i wciąż genialnie spełnia swoją funkcję. Nie przeszkadza jej woda, nawet kąpiel w wannie. Bateria wystarcza na wiele dni intensywnego korzystania. Ładuje się ekspresowo, już po kilku minutach ładowania można spokojnie korzystać z golarki. Również ostrza wystarczają na bardzo długo (praktycznie nie trzeba wymieniać)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7390/17 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025