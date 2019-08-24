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Ukončeno

7000 SeriesElektrický holicí strojek

HQ7360

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Pohodlně hladké

Tento holicí strojek je vybaven jedinečným systémem Precision Cutting. Je vybaven ultratenkými holicími hlavami s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště. Holicí strojek je plně omyvatelný.

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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Oholí i ty nejkratší vousy

Pohodlně hladké

  • Rychlé nabíjení

Systém Precision Cutting

Systém Precision Cutting

Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.

Pohodlné holicí hlavy

Pohodlné holicí hlavy

Profil šetrný k pokožce holicích hlav Philips umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pro pohodlné holení.

Technické specifikace

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Recenze

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4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

24/08/2019

România

România

Ověřený kupující

Un produs excelent

Recomand tuturor, il folosesc de 10 ani si functioneaza impecabil

Výhody

silentios, usor de folosit, design modern, usor de intretinut, functioneaza excelent

Nevýhody

nu are

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric

Date of Use 2017-08-24

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric

Date of Use 2017-08-24

24/02/2016

Polska

Polska

Ověřený kupující

dobry sprzęt

ostrza zużyły mi się po około 2 latach użytkowania, przy twardym zaroście, bardzo łatwo można dostać nowe w dobrej cenie mycie pod wodą też jej nie straszne

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HQ7360 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HQ7360 Electric shaver

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 