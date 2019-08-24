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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Pohodlně hladké
Tento holicí strojek je vybaven jedinečným systémem Precision Cutting. Je vybaven ultratenkými holicími hlavami s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště. Holicí strojek je plně omyvatelný.
Rychlé nabíjení
Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.
Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.
Profil šetrný k pokožce holicích hlav Philips umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pro pohodlné holení.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Dan Nor
24/08/2019
România
Ověřený kupující
Un produs excelent
Recomand tuturor, il folosesc de 10 ani si functioneaza impecabil
Výhody
silentios, usor de folosit, design modern, usor de intretinut, functioneaza excelent
Nevýhody
nu are
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HQ7360 Aparat de ras electric
Date of Use 2017-08-24
granol
24/02/2016
Polska
Ověřený kupující
dobry sprzęt
ostrza zużyły mi się po około 2 latach użytkowania, przy twardym zaroście, bardzo łatwo można dostać nowe w dobrej cenie mycie pod wodą też jej nie straszne
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 7000 Series HQ7360 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025