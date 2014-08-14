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Ukončeno

Shaver series 3000Elektrický holicí strojek

HQ7340/16

4.5
| (4) Recenze
Pohodlně hladké
Holicí strojek Philips je vybaven jedinečným systémem Precision Cutting. Je vybaven ultratenkými holicími hlavami s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště. Holicí strojek je plně omyvatelný.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Oholí i ty nejkratší vousy

Pohodlně hladké

  • Systém Precision Cutting

Systém Precision Cutting

Systém Precision Cutting

Holicí strojek Philips má ultratenké hlavy s otvory pro oholení dlouhých vousů a otvory pro holení toho nejkratšího strniště.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.

Pohodlné holicí hlavy

Pohodlné holicí hlavy

Profil šetrný k pokožce holicích hlav Philips umožňuje dokonalý kontakt s pokožkou pro pohodlné holení.

Technické specifikace

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Recenze

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4.5

z 5

4

Recenze

4
2
1

14/08/2014

Polska

Polska

super

nie wiem co można napisać, jest to moja druga golarka i porównując ją z tą starą która była bardzo stara bez ruchomuch ostrzy i możliwości mycia pod wodą ta jest o niebo lepsza. Jestem zadowolony że wybrałem własnie tę.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

22/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt jak większość produktów Waszej Firmy

Polecam tą golarkę wszystkim, którzy chcą przejść na golenie golarką elektryczną.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Doskonały produkt

Ta golarka jest fantastyczna, łatwa w obsłudze i wygodna w czyszczeniu. Eksploatuję ją od roku z powodzeniem i przyjemnością. Polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 