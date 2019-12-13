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  • Pocit osvěžujícího oholení
  • Pocit osvěžujícího oholení
  • Pocit osvěžujícího oholení
  • Pocit osvěžujícího oholení

Ukončeno

NIVEA Shaver series 3000Elektrický holicí strojek

HQ7330/19

3.7
| (3) Recenze
Pocit osvěžujícího oholení
Buď použijte holicí strojek Philips na běžné suché holení, nebo s pěnou na holení NIVEA FOR MEN pro dosažení pocitu osvěžujícího oholení
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Osvěžující, hladké a pohodlné oholení

Pocit osvěžujícího oholení

  • s pěnou NIVEA FOR MEN

Pěna na holení Ultra Glide

Pěna na holení Ultra Glide

Technologie Ultra Glide obsažená v pěně na holení poskytuje osvěžující a hladké elektrické oholení

Mokré použití

Mokré použití

Holicí strojek můžete používat ve sprše, ušetřit tak čas a dopřát si osvěžující pocit mokrého holení.

Oholí i ty nejkratší vousy

Technické specifikace

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Recenze

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3.7

z 5

3

Recenze

4
3
2

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

Spolehlivý

Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

07/05/2019

România

România

Practic si delicat

Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

05/10/2015

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.

Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 