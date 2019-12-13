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Ukončeno
HQ7330/19
s pěnou NIVEA FOR MEN
Technologie Ultra Glide obsažená v pěně na holení poskytuje osvěžující a hladké elektrické oholení
Holicí strojek můžete používat ve sprše, ušetřit tak čas a dopřát si osvěžující pocit mokrého holení.
3.7
z 5
3
Recenze
Kokrsoft
13/12/2019
Česká republika
Spolehlivý
Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Silvian
07/05/2019
România
Practic si delicat
Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver
Jisol
05/10/2015
Česká republika
Ověřený kupující
Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.
Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025