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Ukončeno
Široký, výklopný zastřihovač je skvělý pro úpravu kníru a kotlet.
Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.
4.8
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
zbynio
28/10/2018
Polska
Niedroga i skuteczna
Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Tomek3333
28/10/2018
Polska
Niedroga i skuteczna
Co mogę powiedzieć po 5 latach użytkowania ? Zapewne to, że ciągle działa :) Bateria delikatnie spadła na mocy. Ładuję ją średnio raz w miesiącu (używam co 2 dzień). Wg instrukcji należy wymieniać ostrza co 12mcy. Wymieniam co 2 lata i co ciekawe, nie zauważyłem znaczącego polepszenia golenia po wymianie (ostrza mogą wystarczyć na dużo dłużej). Drugi raz też bym ją kupił.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Rewelacyjna
Jestem bardzo zadowolony. Jadę samochodem i używam maszynki :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7310/16 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025