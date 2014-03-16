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Ukončeno

Shaver series 3000Elektrický holicí strojek

HQ7300/16

4.5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pohodlně hladké
Tento plně omyvatelný holicí strojek můžete po každém použití opláchnout pod kohoutkem. Můžete se každý den spolehnout na pohodlné a hladké oholení.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Oholí i ty nejkratší vousy

Pohodlně hladké

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Zastřihovač vyklápěný pomocí pružiny

Zastřihovač vyklápěný pomocí pružiny

Široký, výklopný zastřihovač je skvělý pro úpravu kníru a kotlet.

Technologie Super Lift & Cut

Technologie Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

16/03/2014

Česká republika

Česká republika

Dobrý kup.

Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek

10/06/2014

Polska

Polska

Swietna golarka, polecam

Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 