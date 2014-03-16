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Ukončeno
Verze pro síťové napájení
Široký, výklopný zastřihovač je skvělý pro úpravu kníru a kotlet.
Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Pilát
16/03/2014
Česká republika
Dobrý kup.
Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Zbych31
10/06/2014
Polska
Swietna golarka, polecam
Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025