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Ukončeno

Shaver series 3000Elektrický holicí strojek

HQ7290/16

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pohodlně hladké
S tímto nově navrženým holicím strojkem Philips je holení stále jednoduché, hladké a pohodlné. Hladké: Zdokonalená technologie zaručuje hladké oholení. Pohodlné: Jednoduše ho lze opláchnout pod tekoucí vodou.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Oholí i ty nejkratší vousy

Pohodlně hladké

Technologie Super Lift & Cut

Technologie Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Omyvatelný holicí strojek

Voděodolný holicí strojek Philips lze snadno opláchnout pod tekoucí vodou.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

20/03/2021

Magyarország

Magyarország

Hoszzútávú befektetés

Mikor megvettem, nem volt olcsó. Ez volt az első Philips borotvám. 2004 körül vettem. Egyszer cseréltem benne akkut, mert 11 év után tönkrement. Most hogy a második is megadta magát, gondoltam, új borotvát veszek. Ennek tartozok annyival, hogy a gyártó oldalán megemlékezek megbízható kitartó működéséről. Még menthető lenne, de inkább pihenni küldöm, sokat dolgozott már. Azért regisztráltam, hogy ezt leírhassam!

Výhody

Vízhatlan minőségi készülék. Megbízható működés, kímélő borotrválás, strapabíró kivitel. Töltés alatt is használható. Az új akkuval egy hónapig is bírta napi használat mellett.

Nevýhody

15 év alatt semmi hiba. 1 akku, sok penge csere. Most esedéke lelenne ismét akkut, pengéket cserélni, és egy leejtés miatt a penge rögzítő is cserés. Ezen felül a töltő vezeték szigetelése málik szét, és a bekapcsoló körüli gumi öregedett el. Mindez kb 16 év aután.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7290/16 Elektromos borotva

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7290/16 Elektromos borotva

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 