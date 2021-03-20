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Ukončeno
Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.
Voděodolný holicí strojek Philips lze snadno opláchnout pod tekoucí vodou.
Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
St.Rob
20/03/2021
Magyarország
Hoszzútávú befektetés
Mikor megvettem, nem volt olcsó. Ez volt az első Philips borotvám. 2004 körül vettem. Egyszer cseréltem benne akkut, mert 11 év után tönkrement. Most hogy a második is megadta magát, gondoltam, új borotvát veszek. Ennek tartozok annyival, hogy a gyártó oldalán megemlékezek megbízható kitartó működéséről. Még menthető lenne, de inkább pihenni küldöm, sokat dolgozott már. Azért regisztráltam, hogy ezt leírhassam!
Výhody
Vízhatlan minőségi készülék. Megbízható működés, kímélő borotrválás, strapabíró kivitel. Töltés alatt is használható. Az új akkuval egy hónapig is bírta napi használat mellett.
Nevýhody
15 év alatt semmi hiba. 1 akku, sok penge csere. Most esedéke lelenne ismét akkut, pengéket cserélni, és egy leejtés miatt a penge rögzítő is cserés. Ezen felül a töltő vezeték szigetelése málik szét, és a bekapcsoló körüli gumi öregedett el. Mindez kb 16 év aután.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7290/16 Elektromos borotva
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ7290/16 Elektromos borotva
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025