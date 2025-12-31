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  • Pohodlně hladké
  • Pohodlně hladké

Ukončeno

Shaver series 3000Elektrický holicí strojek

HQ7240/16

Pohodlně hladké
S tímto nově navrženým holicím strojkem Philips HQ7240 je holení stále jednoduché, hladké a pohodlné. Hladké: Zdokonalená technologie zaručuje hladké oholení. Pohodlné: Jednoduše ho lze opláchnout pod tekoucí vodou. A je navržen pro zvýšené pohodlí.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Oholí i ty nejkratší vousy

Pohodlně hladké

Dokonalý systém Superior Lift & Cut

Dokonalý systém Superior Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne pro pohodlné hladké oholení.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.

Zastřihovač vyklápěný pomocí pružiny

Zastřihovač vyklápěný pomocí pružiny

Široký, výklopný zastřihovač je skvělý pro úpravu kníru a kotlet.

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 