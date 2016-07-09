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  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku
  • Hladké oholení i na krku

Ukončeno

Shaver series 3000Holicí strojek pro suché holení

HQ6970/33

4.5
| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Hladké oholení i na krku
Holicí strojek Philips HQ6970 pro hladké a pohodlné oholení za dobrou cenu. Systém Reflex Action v kombinaci s technologií Super Lift & Cut zaručuje hladké a pohodlné oholení.
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Břity CloseCut

Hladké oholení i na krku

  • Hlavy CloseCut Flex & Float

  • 30 min bezdrátového použití/8h nabíjení

Technologie Super Lift & Cut

Technologie Super Lift & Cut

Systém s dvojitým břitem u tohoto elektrického holicího strojku nadzvedává vousy pro pohodlné oholení pod úrovní pokožky.

Výměnné hlavy

Maximální výkonnost zajistíte, vyměníte-li holicí hlavy svého holicího strojku Philips každé dva roky za náhradní, typ HQ55.

Systém Reflex Action

Systém Reflex Action

Automatické přizpůsobení konturám obličeje a krku.

Technické specifikace

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Recenze

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4.5

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

09/07/2016

Polska

Polska

Polecam wszystkim

Posiadam od dawna golarke marki Philips model od samego poczatku sluzy ona mi bardzo dobrze mimo nie jest to najnowszy model potrafi precyzyjnie(pomimo kilkuletniego juz uzywania) ogolic moja brode(ktora nomen omen jest bardzo twarda). bardzo szybkie ladowanie i dlugi czas pracy nie skutuja tym iz musze czekac kilka godzin na nalodowanie jej. doddatkowo posiada wysówany trymer ktory pozwala przyciac baki oraz wasy, czy tez brode... poczatkowo uzywalem go do (do czego on w sumie nie sluzy) przycinania zarostu na dlugosc okolo 1mm zby posiadac taki jednodniowy zaroscik:)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

05/10/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Jest bardzo uniwersalna

Bardzo dobra maszynka, dużym zaskoczeniem na plus jest czas używania jej bez ładowania.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

09/11/2013

Polska

Polska

Poręczny i łatwy w użytkowaniu

Urządzenie bardzo łatwe w obsłudze i efekt zadowalający. Niemniej jednak jeżeli osoba ma tzw. wrastający zarost w okolicach szyi, pod brodą, golenie trwa dłużej, co może spowodować podrażnienia w początkowym okresie użytkowania. Kwestia przyzwyczajenia. Idealna dla młodych mężczyzn z miękkim zarostem.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 HQ6970/16 Dry electric shaver

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 