3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
CloseCut
1 hlava
Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Tad11
13/02/2017
Magyarország
KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!
Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ4 körkések
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ4 körkések