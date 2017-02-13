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  • Zachovejte hladké oholení
  • Zachovejte hladké oholení

Ukončeno

holicí hlavy

HQ4

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Zachovejte hladké oholení
Vaše břity zdolají každý rok výšku Mt. Everestu... a to hned 49krát! Po takové námaze mohou i ty nejlepší materiály ztratit své schopnosti. Zachovejte špičkový výkon vašeho holicího strojku – vyměňte hlavy každé 2 roky.
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Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, měňte hlavy každé 2 roky

Zachovejte hladké oholení

  • CloseCut

  • 1 hlava

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Holicí technologie Super Lift & Cut s dvojitým břitem

Systém s dvojitým břitem našeho holicího strojku Philips: první břit vous nadzvedne, druhý břit jej odřízne a zajistí tak pohodlné hladké oholení.

Mikrodrážka pro hladší oholení

Mikrodrážka pro hladší oholení

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

13/02/2017

Magyarország

Magyarország

KIVÁLÓ Tartós használat mellett is!

Több Philips körkéses villanyborotvát használtam és használok a mai napig is! Mindegyik kiváló vágási és teljesítménybeli tulajdonságaival győzött meg arról, hogy hű maradjak a márkához. Ezek a körkések még 3 év után is kiválóan működnek.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ4 körkések

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HQ4 körkések

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu