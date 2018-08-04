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  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
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  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
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  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
  • Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů

Ukončeno

Prestige ProVysoušeč vlasů

HPS920/00

4.8
| (275) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt

2 Ocenění

Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů
Vysoušeč vlasů Philips Prestige pro nabízí výkon 2 300 W a profesionální motor AC, který dosahuje rychlosti až 170 km/h*, což je o 50 % rychlejší**. Jedinečná varovací koncovka Style&Protect umožňuje profesionální úpravu účesu bez přehřívání.
Zobrazit všechny výhody

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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Předurčeno pro rychlé a profesionální vysoušení a úpravu účesů

  • Vysoušení o příkonu 2300 W

  • Výkonný motor AC

  • Vysoká rychlost vzduchu až 170 km/h*

  • Nástavec Style & Protect

Rychlé vysoušení, výkonný motor AC

Rychlé vysoušení, výkonný motor AC

Profesionální vysoušeč vlasů má vysoce výkonný motor AC s rychlostí vzduchu až 170 km/h*, což je o 50 % rychlejší**. Je vytvořen pro profesionální, efektivní výsledky.

2 300 W vysoušecího výkonu

2 300 W vysoušecího výkonu

Tento vysoušeč vlasů s profesionálním příkonem 2 300 W vytváří silný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje vysoušení a úpravu účesu.

Péče pomocí iontů pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání

Péče pomocí iontů pro lesklé a hladké vlasy bez zacuchání

Záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes bez zacuchání.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-612383
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Recenze

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4.8

z 5

275

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

04/08/2018

Česká republika

Česká republika

Já i mé dlouhé háro jsme spokojené

Tento fén už mám nějaký ten měsíc a jsem plně spokojená, vlasy mám až po zadek a dokáže je vysušit za cca 6 minut a to jsem měla dřív jiný den a ten mi je sušil 10 minut. Jsem spokojená

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige Pro HPS920/00 Vysoušeč vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige Pro HPS920/00 Vysoušeč vlasů

27/06/2025

Polska

Polska

Moja najlepsza suszarka

Bardzo udany i wydajny sprzęt. Włosy się super jonizują, są gładkie w dotyku i bardzo dobrze się układają. Długi kabel robi robotę, zapewnia komfort i swobodę.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów

11/04/2024

Polska

Polska

Ověřený kupující

Porządna maszyna

Poprzednia suszarka philipsa działała 8 lat więc ponownie zdecydowałam się na tą firmę. Wybrałam produkt podstawowy bez dodatkowych ceregieli i jestem z tego zadowolona. Suszarka bardzo szybko suszy, ma trzy podstawowe tryby temperatury i nawiewu. Dwie wymienne końcówki do suszenia, porządny kabel. Pomimo większej wagi bardzo dobrze trzyma ją się w dłoni, rączka jest z antypoślizgowego materiału. Polecam !

Výhody

Porządny produkt

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige Pro HPS920 Odnowiona fabrycznie suszarka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige Pro HPS920 Odnowiona fabrycznie suszarka

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Upozornění

  1. Testováno s 6mm nástavcem při nastavení rychlosti 2 a nastavení tepla 2

  2. oproti předchůdci HP4997