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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Vysoušení o příkonu 2300 W
Výkonný motor AC
Vysoká rychlost vzduchu až 170 km/h*
Nástavec Style & Protect
Profesionální vysoušeč vlasů má vysoce výkonný motor AC s rychlostí vzduchu až 170 km/h*, což je o 50 % rychlejší**. Je vytvořen pro profesionální, efektivní výsledky.
Tento vysoušeč vlasů s profesionálním příkonem 2 300 W vytváří silný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje vysoušení a úpravu účesu.
Záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně hladký, lesklý účes bez zacuchání.
Ocenění
4.8
z 5
275
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
nikyta159
04/08/2018
Česká republika
Já i mé dlouhé háro jsme spokojené
Tento fén už mám nějaký ten měsíc a jsem plně spokojená, vlasy mám až po zadek a dokáže je vysušit za cca 6 minut a to jsem měla dřív jiný den a ten mi je sušil 10 minut. Jsem spokojená
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige Pro HPS920/00 Vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige Pro HPS920/00 Vysoušeč vlasů
Papadigato
27/06/2025
Polska
Moja najlepsza suszarka
Bardzo udany i wydajny sprzęt. Włosy się super jonizują, są gładkie w dotyku i bardzo dobrze się układają. Długi kabel robi robotę, zapewnia komfort i swobodę.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige Pro HPS920/00 Suszarka do włosów
Wiktoria426
11/04/2024
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Porządna maszyna
Poprzednia suszarka philipsa działała 8 lat więc ponownie zdecydowałam się na tą firmę. Wybrałam produkt podstawowy bez dodatkowych ceregieli i jestem z tego zadowolona. Suszarka bardzo szybko suszy, ma trzy podstawowe tryby temperatury i nawiewu. Dwie wymienne końcówki do suszenia, porządny kabel. Pomimo większej wagi bardzo dobrze trzyma ją się w dłoni, rączka jest z antypoślizgowego materiału. Polecam !
Výhody
Porządny produkt
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige Pro HPS920 Odnowiona fabrycznie suszarka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Prestige Pro HPS920 Odnowiona fabrycznie suszarka
Testováno s 6mm nástavcem při nastavení rychlosti 2 a nastavení tepla 2
oproti předchůdci HP4997