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  • Různé účesy s extra péčí
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  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
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  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí
  • Různé účesy s extra péčí

Ukončeno

AdvancedKulmofén

HP8656/00

4.6
| (141) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt
Různé účesy s extra péčí
Kulmofén Philips Air Styler Advanced pro snadnou každodenní péči o účes. Teplý vzduch je rovnoměrně distribuován po celém kartáči, zatímco ionizační péče pomáhá vlasům se rozzářit.
Zobrazit všechny výhody
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Různé účesy s extra péčí

  • 5 ks příslušenství pro úpravu vlasů

  • Rovnoměrná distribuce tepla

  • Ionizační péče

  • ThermoProtect

Nižší riziko přehřátí díky technologii rovnoměrné distribuce tepla (EHD)

Technologie rovnoměrné distribuce tepla zajišťuje maximální ochranu vlasů před přehřátím, a pomáhá tak udržovat vlasy zdravé a lesklé.

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Zvýšená péče s ionizační technologií zajistí lesklé vlasy bez zacuchání

Ionizační péče umožňuje vysoušení bez zelektrizovaných vlasů. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž dodávají záři a lesk vlasů. Výsledkem je nádherně lesklý, hladký účes bez zacuchání.

5 nástavců

Tento kulmofén má 5 nástavců na vytváření různých stylů účesu – od přirozeně rovného vzhledu po přesné kontury vln a objem od kořínků.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

141

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

01/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

výrobek je praktický

Spokojenost jako vždy. Už mám druhý kulmofén této značky. Tento kulmofén má různé nástavce, takže lze upravit vlasy krátké, polodlouhé a dlouhé. Těším se jak vyzkouším nástavec na objem, vypadá zajímavě

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHA530/00 Kulmofén

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHA530/00 Kulmofén

20/06/2017

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek bude určitě opět výborný jako vše od philipse co vlastním

Tento výrobek zatím nemohu moc hodnotit protože to byl dárek k závěrečný zkouškám mé osobní kadeřnici - žákyni které jsem celý rok chodil jako model Slibuji ale až se ji po delší době zeptám jak výrobek funguje zašlu Vám určitě opět perfektní recenzi

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656/00 Kulmofén

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656/00 Kulmofén

08/12/2023

Polska

Polska

Najlepsza

Gorąco polecam suszarkę działa rewelacyjnie na każdych włosach pomimo przetestowania innych modeli ten jest najlepszy ze wszystkich jedyna która faktycznie na stałe jest w stanie zakręcić lub wyprostować włosy prawie jak prostownicą genialna

Výhody

Skuteczna jak żadna inna

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Advanced HP8656 Odnowiona suszarko-lokówka

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