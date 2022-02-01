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Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
ThermoProtect Ionic
2200 W
Ionizační péče
Masážní difuzér
Tento vysoušeč vlasů představuje moderní a promyšlený přístup k designu. Měkké a lehké kontury i podlouhlý tvar jsou velice ženské, přesné detaily a vysoce kvalitní materiály i povrchy jsou důkazem mimořádné výkonnosti výrobku.
ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky pečujícím způsobem.
Tento profesionální 2200W vysoušeč vlasů vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.
4.9
z 5
355
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
miki.luky
01/02/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Vysoušeč
Tento výrobek mohu doporučit, funguje výborně i při každodenním používání.
Výhody
Spolehlivost, výdrž
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8243/00 Vysoušeč vlasů KeraShine
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HP8243/00 Vysoušeč vlasů KeraShine
Zbač
27/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super fén
Tento vysoušeč jsem vybírala podle jeho recenzí a musím přiznat,že i podle jeho vzhledu a barvy. Určitě ho doporučuji.
Výhody
Vysušení vlasů s ním je mnohem rychlejší než s mými předchozími vysoušeci.
Nevýhody
Rukojeť nelze složit, ale to mi nevadí.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced BHD290/00 Vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced BHD290/00 Vysoušeč vlasů
Misina
27/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek má spoustu funkcí
Jsem velmi spokojená s fénem. Je lehký, možnost využití více stupňů teplot a difuzer na vlnité vlasy.
Výhody
Lehký
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8233/00 Vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8233/00 Vysoušeč vlasů