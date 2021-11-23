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  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
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  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
  • Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect

Ukončeno

DryCare AdvancedVysoušeč vlasů

HP8230/00

4.9
| (179) Recenze | 98% Doporučuje tento produkt
Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect
Chraňte své vlasy a přitom si vychutnejte rychle schnoucí výsledky. Můžete volit z několika nastavení rychlosti a teploty a použít vysoušeč podle svých požadavků nebo vybrat ochrannou funkci ThermoProtect, která zajistí rychlé vysoušení při stálé, šetrné teplotě.
Zobrazit všechny výhody

se 14mm tvarovacím nástavcem.

Rychlé vysoušení s nižšími teplotami s technologií ThermoProtect

  • ThermoProtect

  • 2100 W

  • 6 nastavení teploty a rychlosti

  • Impuls chladného vzduchu

Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

Nastavení teploty díky technologii ThermoProtect

ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky pečujícím způsobem.

Profesionální příkon 2 100 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Profesionální příkon 2 100 W pro perfektní výsledky jako ze salónu

Tento profesionální vysoušeč vlasů o příkonu 2 100 W vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Šest flexibilních nastavení rychlosti a teplot pro dokonalé ovládání

Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
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4.9

z 5

179

Recenze

98%

Doporučuje tento produkt

23/11/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je skvělý!

Koupila jsem si fén na vlasy od Philipsu a od té doby mi vlasy neelektrizují, mám je hladké, lesklé a určitě nejsou nezdravě vysušené. Koupi bych všem doporučila!

Výhody

Lehký, více teplot a rychlostí

Nevýhody

Nemá nevýhody

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

06/06/2020

Česká republika

Česká republika

líbí se

fouká sqele fialový detail také super.Nemá se co vytknout

Výhody

výkon

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

29/01/2020

Česká republika

Česká republika

Výkonný a pohodlný.

Tento fén nabízí silný výkon, vlasy nekazí, velmi pohodlný, krásný design. Ideální volba. Fén který dělá radost celé naší rodině. Děkujeme.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu