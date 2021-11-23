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Ukončeno
ThermoProtect
2100 W
6 nastavení teploty a rychlosti
Impuls chladného vzduchu
ThermoProtect poskytuje optimální teplotu při vysoušení a nabízí další ochranu před přehříváním vlasů. Se stejně výkonným prouděním vzduchu získáte nejlepší výsledky pečujícím způsobem.
Tento profesionální vysoušeč vlasů o příkonu 2 100 W vytváří mocný proud vzduchu. Výsledná kombinace výkonu a rychlosti urychluje a usnadňuje sušení a úpravu účesu.
Požadovanou rychlost a teplotu lze snadno upravit tak, abyste vytvořili dokonalý styl. Šest různých nastavení zaručuje plnou kontrolu pro precizní a osobitou úpravu účesu.
4.9
z 5
179
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Spokojená uživatelka
23/11/2021
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek je skvělý!
Koupila jsem si fén na vlasy od Philipsu a od té doby mi vlasy neelektrizují, mám je hladké, lesklé a určitě nejsou nezdravě vysušené. Koupi bych všem doporučila!
Výhody
Lehký, více teplot a rychlostí
Nevýhody
Nemá nevýhody
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
mostecak007
06/06/2020
Česká republika
líbí se
fouká sqele fialový detail také super.Nemá se co vytknout
Výhody
výkon
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Bybba
29/01/2020
Česká republika
Výkonný a pohodlný.
Tento fén nabízí silný výkon, vlasy nekazí, velmi pohodlný, krásný design. Ideální volba. Fén který dělá radost celé naší rodině. Děkujeme.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Advanced HP8230/00 Vysoušeč vlasů