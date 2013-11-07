3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
Pro celé tělo s holicí hlavou
Krouživými pohyby s peelingovou rukavicí jemně masírujte kůži, a tím zároveň odstraňujte odumřelé kožní buňky. Dosáhnete krásně hladké pokožky a minimalizujete výskyt zarostlých chloupků.
Mimořádně hladké epilace dosáhnete proto, že nadzvedává dokonce i ty nejkratší chloupky a uvolňuje pokožku, takže epilace je zároveň mnohem jemnější.
Navíc hypoalergenní kotoučky zaručují optimální hygienu.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
mmm89
07/11/2013
Polska
ten produkt jest po prostu swietny
Produkt oceniam na 5 gwiazdek. jest doskonaly!!!!! polecam wszystkim
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6512 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6512 Epilator
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024