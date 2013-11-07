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  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku
  • Pro vždy hladkou pokožku

Ukončeno

SatinelleEpilátor

HP6512

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Pro vždy hladkou pokožku
Vyzkoušejte epilaci s novým systémem epilátoru Philips, který odstraňuje chloupky od kořínků a zaručuje tak hladkou pokožku na celé týdny (nikoliv jen dny), ale zároveň je k pokožce šetrný. Dodává se společně s jedinečnou sadou příslušenství pro první použití, která zaručuje nejlepší výsledky.
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Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Odstraňuje chloupky na celé týdny, pečuje o vaši pokožku

Pro vždy hladkou pokožku

  • Pro celé tělo s holicí hlavou

Mezi jednotlivými epilacemi proveďte peeling

Mezi jednotlivými epilacemi proveďte peeling

Krouživými pohyby s peelingovou rukavicí jemně masírujte kůži, a tím zároveň odstraňujte odumřelé kožní buňky. Dosáhnete krásně hladké pokožky a minimalizujete výskyt zarostlých chloupků.

Nástavec pro nadzvedávání chloupků a masáž

Nástavec pro nadzvedávání chloupků a masáž

Mimořádně hladké epilace dosáhnete proto, že nadzvedává dokonce i ty nejkratší chloupky a uvolňuje pokožku, takže epilace je zároveň mnohem jemnější.

Tento systém epilace odstraní chloupky krátké 0,5 mm

Tento systém epilace odstraní chloupky krátké 0,5 mm

Navíc hypoalergenní kotoučky zaručují optimální hygienu.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

ten produkt jest po prostu swietny

Produkt oceniam na 5 gwiazdek. jest doskonaly!!!!! polecam wszystkim

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6512 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle HP6512 Epilator

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Upozornění

  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 