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Ukončeno
Limitovaná edice Satinelle Ice
První keramický epilátor s nasazovacím ochlazovačem a masážním systémem.
Bílá
Patentovaný ledový ochlazovač zklidňuje pokožku, čímž snižuje nepříjemný pocit z epilace. Výkyvná hlava sleduje každou křivku těla, a zajišťuje tak optimální ochlazování a menší bolest.
Díky jedinečnému keramickému materiálu a ergonomickému tvaru zachytí epilační hlava více chloupků, čímž zajistí až o 20 % rychlejší* epilaci. *V porovnání s přístrojem Philips Satin Ice.
Hypoalergenní epilační hlava snižuje riziko alergického podráždění pokožky a zvláště pečuje o vaši pokožku.
4.8
z 5
5
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
WalDecki
19/09/2015
Polska
Ověřený kupující
Polecam
Żona jest zachwycona, a jej nogi gładkie jak lód zimową porą. Dzięki nasadce chodzącej wyrywane włoski nie bolą tak jak przy zwykłym depilatorze. A ceramiczne dyski spisują się świetnie. Bardzo elegancki wygląd depilatora. Ergonomia i waga to jego kolejne atuty. Warto kupić i mięć gładkie nogi.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6495/00 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6495/00 Epilator
WalDecki
19/09/2015
Polska
Ověřený kupující
Polecam
Żona jest zachwycona, a jej nogi gładkie jak lód zimową porą. Dzięki nasadce chodzącej wyrywane włoski nie bolą tak jak przy zwykłym depilatorze. A ceramiczne dyski spisują się świetnie. Bardzo elegancki wygląd depilatora. Ergonomia i waga to jego kolejne atuty. Warto kupić i mięć gładkie nogi.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6495/00 Epilator
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6495/00 Epilator
Kadmee
24/01/2019
Magyarország
Tökéletes választás
Legelső epilátornak választottam a Satinelle Ice-t és nem csalódtam benne! Praktikus kialakításának köszönhetően kényelmes fogású, fej része könnyedén illeszkedik a test vonulataihoz. Amíg hozzászokott a bőröm az epiláláshoz, a jégakku használata óriási segítség volt, hogy enyhítse a kellemetlen érzést. Könnyen csatlakoztatható, de nélküle is kiváló ez a termék. Választásomkor még nem tudtam különbséget tenni az epilátor fejét illetően, de mára mindenképp ugyanilyen kerámia bevonatút választanék.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor
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