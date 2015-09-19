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Ukončeno

Satinelle IceEpilátor

HP6495/00

4.8

| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Limitovaná edice Satinelle Ice

První keramický epilátor s nasazovacím ochlazovačem a masážním systémem.

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Lumea No 1 Product Feature Icon

Světové číslo 1 mezi IPL přístroji – důvěřují jí miliony žen1.

Nejšetrnější epilátor od společnosti Philips

Limitovaná edice Satinelle Ice

  • Bílá

Ledový ochlazovač Premium s výkyvnou hlavou

Ledový ochlazovač Premium s výkyvnou hlavou

Patentovaný ledový ochlazovač zklidňuje pokožku, čímž snižuje nepříjemný pocit z epilace. Výkyvná hlava sleduje každou křivku těla, a zajišťuje tak optimální ochlazování a menší bolest.

Nový keramický epilační systém

Díky jedinečnému keramickému materiálu a ergonomickému tvaru zachytí epilační hlava více chloupků, čímž zajistí až o 20 % rychlejší* epilaci. *V porovnání s přístrojem Philips Satin Ice.

Hypoalergenní kotoučky

Hypoalergenní epilační hlava snižuje riziko alergického podráždění pokožky a zvláště pečuje o vaši pokožku.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

19/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Polecam

Żona jest zachwycona, a jej nogi gładkie jak lód zimową porą. Dzięki nasadce chodzącej wyrywane włoski nie bolą tak jak przy zwykłym depilatorze. A ceramiczne dyski spisują się świetnie. Bardzo elegancki wygląd depilatora. Ergonomia i waga to jego kolejne atuty. Warto kupić i mięć gładkie nogi.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6495/00 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6495/00 Epilator

19/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Polecam

Żona jest zachwycona, a jej nogi gładkie jak lód zimową porą. Dzięki nasadce chodzącej wyrywane włoski nie bolą tak jak przy zwykłym depilatorze. A ceramiczne dyski spisują się świetnie. Bardzo elegancki wygląd depilatora. Ergonomia i waga to jego kolejne atuty. Warto kupić i mięć gładkie nogi.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6495/00 Epilator

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6495/00 Epilator

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tökéletes választás

Legelső epilátornak választottam a Satinelle Ice-t és nem csalódtam benne! Praktikus kialakításának köszönhetően kényelmes fogású, fej része könnyedén illeszkedik a test vonulataihoz. Amíg hozzászokott a bőröm az epiláláshoz, a jégakku használata óriási segítség volt, hogy enyhítse a kellemetlen érzést. Könnyen csatlakoztatható, de nélküle is kiváló ez a termék. Választásomkor még nem tudtam különbséget tenni az epilátor fejét illetően, de mára mindenképp ugyanilyen kerámia bevonatút választanék.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Ice HP6495/00 Epilátor

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  1. Na základe pruzkumu institutu pro výzkum trhu (lídr trhu): maloobchodní hodnota a objem (MAT) k prosinci 2025 a objem (MAT) 2010–2025 v kategorii IPL 