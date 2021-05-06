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Ukončeno
HI5916/20
Maximální tlak čerpadla 5 barů
Odnímatelná 1,1l nádržka na vodu
Parní ráz 180 g
Nádržku na vodu lze vyjmout a snadno doplnit z kohoutku. Díky velkému plnicímu otvoru je doplnění rychlé. S kapacitou nádržky na vodu 1,1 l můžete žehlit až 2 hodiny nepřetržitě bez doplňování.
Náš vestavěný systém odstraňování vodního kamene Smart Calc Clean vám připomene, kdy je třeba odstranit vodní kámen. Obsahuje nádobu, se kterou je odstranění vodního kamene snadné. To znamená, že nepotřebujete žádné zásobníky a nevznikají žádné další výdaje.
Výkonné a nepřetržité napařování snadno zvládne i ty nejsilnější tkaniny. S použitím maximálního parního rázu se i ty nejodolnější záhyby v mžiku poddají. Parní generátor se také hodí k vertikálnímu napařování oblečení a závěsů.
Ocenění
3.0
z 5
8
Recenze
Лаенек
06/05/2021
България
Ověřený kupující
Надмина очакванията ми!
В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HI5916/20 Ютия с парогенератор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HI5916/20 Ютия с парогенератор
СТАРШИ
18/02/2021
България
Ověřený kupující
Много добър помощник в къщи.
Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.
Výhody
Много по-добре от ютия.
Nevýhody
Не намирам такива.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HI5916/20 Ютия с парогенератор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HI5916/20 Ютия с парогенератор
Гладачка
19/06/2020
България
Коментар
Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади
Výhody
Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко
Nevýhody
Не съм забелязала
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HI5916/20 Ютия с парогенератор
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt HI5916/20 Ютия с парогенератор