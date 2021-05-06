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  • Rychlejší žehlení
  • Rychlejší žehlení
  • Rychlejší žehlení

Ukončeno

Parní generátor

HI5916/20

3
| (8) Recenze

1 Ocenění

Rychlejší žehlení
Díky tomuto parnímu generátoru s mimořádně výkonným trvalým napařováním a odnímatelnou nádržkou o objemu 1,1 l bude vaše žehlení rychlejší a pohodlnější.
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S přídavným napařováním

Rychlejší žehlení

  • Maximální tlak čerpadla 5 barů

  • Odnímatelná 1,1l nádržka na vodu

  • Parní ráz 180 g

Odnímatelná 1,1l nádržka na vodu

Odnímatelná 1,1l nádržka na vodu

Nádržku na vodu lze vyjmout a snadno doplnit z kohoutku. Díky velkému plnicímu otvoru je doplnění rychlé. S kapacitou nádržky na vodu 1,1 l můžete žehlit až 2 hodiny nepřetržitě bez doplňování.

Včetně nádoby Calc Clean — žádné zásobníky, žádné další výdaje

Včetně nádoby Calc Clean — žádné zásobníky, žádné další výdaje

Náš vestavěný systém odstraňování vodního kamene Smart Calc Clean vám připomene, kdy je třeba odstranit vodní kámen. Obsahuje nádobu, se kterou je odstranění vodního kamene snadné. To znamená, že nepotřebujete žádné zásobníky a nevznikají žádné další výdaje.

Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů

Výkonné napařování pro dokonalé odstranění záhybů

Výkonné a nepřetržité napařování snadno zvládne i ty nejsilnější tkaniny. S použitím maximálního parního rázu se i ty nejodolnější záhyby v mžiku poddají. Parní generátor se také hodí k vertikálnímu napařování oblečení a závěsů.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.0

z 5

8

Recenze

4
3
2

06/05/2021

България

България

Ověřený kupující

Надмина очакванията ми!

В сравнение със стария ми парогенератор е: 1. Много по - тих /позволява ми спокойно да слушам сутрешните новини, докато гладя/ 2.Готов за гладене с пара за около минута. 3.Гладенето на лен е по-лесно. 3.Автоматично изключване

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HI5916/20 Ютия с парогенератор

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HI5916/20 Ютия с парогенератор

18/02/2021

България

България

Ověřený kupující

Много добър помощник в къщи.

Много добре се гладят дрехите и изглеждат прекрасно след това.

Výhody

Много по-добре от ютия.

Nevýhody

Не намирам такива.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HI5916/20 Ютия с парогенератор

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HI5916/20 Ютия с парогенератор

19/06/2020

България

България

Коментар

Продукта отговаря на изискванията ми лек удобен и много добре глади

Výhody

Бързо загрява не е нужно непрекъснато пълнене ютията се пързаля леко

Nevýhody

Не съм забелязала

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HI5916/20 Ютия с парогенератор

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt HI5916/20 Ютия с парогенератор

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