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  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé.
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé.
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé.
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé.
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé.
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé.
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé.
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé.
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé.
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé.
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé.
  • Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé.

7000 SeriesFritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

HD9876/20

Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé.
Vařte rychleji a chytřeji díky naší nejpokročilejší technologii Rapid CombiAir. Vařte stisknutím jediného tlačítka díky receptům uloženým v aplikaci HomeID a programům automatického vaření.
Zobrazit všechny výhody

Překvapivě snadné a s dokonalými výsledky.

Nejlepší zážitek z vaření, pokaždé.

  • Technologie Rapid CombiAir

  • Programy automatického vaření

  • Funkce pro přípravu pokrmů 22 v 1

  • Lze připojit k aplikaci HomeID

Technologie Rapid CombiAir pro extra chuť a rozmanitost

Technologie Rapid CombiAir pro extra chuť a rozmanitost

Dopřejte si chutné jídlo s až o 99 % nižším obsahem přidaného tuku.* Patentovaná technologie Rapid CombiAir s jedinečným hvězdicovitým tvarem využívá naše nejrychlejší dynamické dvojité proudění vzduchu, které obtéká a prochází pokrmem a zajišťuje rovnoměrnou přípravu s dokonalou strukturou uvnitř i zvenčí, pro širokou škálu chutných jídel za o 40 % kratší dobu**.

Programy automatického vaření vám pomohou dosáhnout nejlepších výsledků

Programy automatického vaření vám pomohou dosáhnout nejlepších výsledků

Nechte se provést celým procesem. Naše nové programy automatického vaření vás zbaví stresu z vaření, když spěcháte. Jednoduše zvolte ingredience a nechte fritézu Airfryer Combi udělat zbytek.

HomeID si pamatuje vaše preference a inspiruje ke zdravým jídlům

HomeID si pamatuje vaše preference a inspiruje ke zdravým jídlům

Vyberte, nastavte a relaxujte. Vyberte recept v aplikaci HomeID a odešlete jej do fritézy Airfryer. Sledujte průběh přípravy jídla z pohodlí svého gauče. Více než 10 000 chutných receptů přizpůsobených vaší fritéze Airfryer s jednoduchými pokyny krok za krokem.***

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Vaření 1 kg čerstvých hranolků s 1 lžící oleje vs tradiční fritování ve 2 litrech oleje

  2. Oproti fritézám Airfryer s technologií RapidAir.

  3. Počet receptů se může v jednotlivých zemích lišit.

  4. Kapacita 2 kg se vztahuje na mražené hranolky, kuře, zeleninu, pečeni apod. Kapacita 8,3 l se vztahuje na celkový objem nádoby.

  5. Na základě interního laboratorního měření: vaření jednoho kuřete (nastavení AF 160 °C bez předehřívání) a filetu z lososa (nastavení AF 200 °C, bez předehřívání) v porovnání s použitím trouby třídy A.