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HD9876/20
Technologie Rapid CombiAir
Programy automatického vaření
Funkce pro přípravu pokrmů 22 v 1
Lze připojit k aplikaci HomeID
Dopřejte si chutné jídlo s až o 99 % nižším obsahem přidaného tuku.* Patentovaná technologie Rapid CombiAir s jedinečným hvězdicovitým tvarem využívá naše nejrychlejší dynamické dvojité proudění vzduchu, které obtéká a prochází pokrmem a zajišťuje rovnoměrnou přípravu s dokonalou strukturou uvnitř i zvenčí, pro širokou škálu chutných jídel za o 40 % kratší dobu**.
Nechte se provést celým procesem. Naše nové programy automatického vaření vás zbaví stresu z vaření, když spěcháte. Jednoduše zvolte ingredience a nechte fritézu Airfryer Combi udělat zbytek.
Vyberte, nastavte a relaxujte. Vyberte recept v aplikaci HomeID a odešlete jej do fritézy Airfryer. Sledujte průběh přípravy jídla z pohodlí svého gauče. Více než 10 000 chutných receptů přizpůsobených vaší fritéze Airfryer s jednoduchými pokyny krok za krokem.***
Recenze
Vaření 1 kg čerstvých hranolků s 1 lžící oleje vs tradiční fritování ve 2 litrech oleje
Oproti fritézám Airfryer s technologií RapidAir.
Počet receptů se může v jednotlivých zemích lišit.
Kapacita 2 kg se vztahuje na mražené hranolky, kuře, zeleninu, pečeni apod. Kapacita 8,3 l se vztahuje na celkový objem nádoby.
Na základě interního laboratorního měření: vaření jednoho kuřete (nastavení AF 160 °C bez předehřívání) a filetu z lososa (nastavení AF 200 °C, bez předehřívání) v porovnání s použitím trouby třídy A.