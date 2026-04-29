VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

Premium Airfryer Smart Sensing XXL

Podpora

PremiumAirfryer Smart Sensing XXL

HD9867/90

Premium Airfryer Smart Sensing XXL

Přejít do obchodu

Zaregistrujte svůj výrobek

Získejte prodlouženou záruku

Zaregistrujte svůj výrobek do 90 dní od nákupu a získejte prodlouženou záruku (na nabídku se mohou vztahovat podmínky).

Zaregistrujte se nyní

Návody a dokumentace

Airfryer HD986X HD987X sDFU EU

  • PDF soubor, 6.4 MB
  • 13 March 2026

ICM Recipe Booklet Philips Premium Airfryer XXL HD9867/90

  • PDF soubor, 35 MB
  • 13 March 2026

Často kladené otázky

Příslušenství a náhradní díly

Řešení problémů

Kontaktování společnosti Philips

Rádi vám pomůžeme