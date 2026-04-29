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Premium Airfryer Smart Sensing XXL
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HD9867/90
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
ICM Recipe Booklet Philips Premium Airfryer XXL HD9867/90
Vše (6)
Jak používat přednastavení na fritéze Philips Airfryer?
Proč fritéza Philips Airfryer během vaření pípá?
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Proč musím fritézu Philips Airfryer protřepávat?
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Jak vyčistit fritézu Philips Airfryer
Sada příslušenství pro Airfryer XXLSnídaňová sada
Přísluš. Airfryer 6,2 l, 8,3 l a 9 lDvouvrstvá varná souprava
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení XXL
Příslušenství k fritéze Airfryer 8,3 lGrilovací deska a plech na pizzu
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na grilování XXL
Premium XXLSběrač oleje pro fritézu Airfryer XXL
Premium XXLDno s mřížkou
Premium XXLKošík Quick Clean černá/měděná
Premium XXLDno s mřížkou pro fritézu Airfryer XXL
Premium XXLGumová patka
Premium XXLKošík QuickClean černá a růžovozlatá
Premium XXLOddělovač potravin pro fritézu Airfryer
Příslušenství pro Philips AirfryerPečicí sada, Rodinná velikost
Sada s příslušenstvím pro Airfryer XXLSada na pizzu XXL
Příslušenství k fritéze AirfryerSada pro zdravé mlsání
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pořádání večírků XXL
Premium XXLKošík QuickClean černá a stříbrná
Premium XXLKošík QuickClean bílá a stříbrná
Premium XXLSběrač oleje
Časovač fritézy je zaseknutý nebo neodpočítává.
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