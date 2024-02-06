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CP0627/01
CP1183/01
CP1785/01
CP0625/01
CP0630/01
CP1179/01
CP1181/01
CP1182/01
CP0626/01
CP0632/01
Technologie Smart Sensing
Technologie odstranění tuku
Technologie Rapid Air
Černá, měděná, 1,4 kg
Projděte s aplikací HomeID obdobím začátečníka a staňte se profesionálem využívajícím horkovzdušnou fritézu Philips Airfryer XXL. Projděte si stovky skvělých receptů a vyzkoušejte spousty nových a zábavných pokrmů.
Vychutnejte si zdravější smažená jídla, která jsou zvenku křupavá a uvnitř křehká a obsahují až o 90 % méně tuku*. Fritéza Philips Airfryer XXL využívá ke smažení horký vzduch (namísto oleje) s minimem přidaného oleje či bez oleje. Technologie Philips Rapid Air vytváří 7krát rychlejší proudění vzduchu, takže výsledné jídlo je křupavější * a chutná výtečně.
Ve fritéze Airfryer XXL můžete připravit stovky pokrmů. Smažte, pečte, grilujte, opékejte, nebo dokonce ohřívejte svá jídla. Každé kousnutí bude lahodné díky technologii Philips Air flow a hvězdicovému designu. Připravuje jídlo rovnoměrně ze všech stran a pokaždé zajistí dokonalé jídlo.
4.7
z 5
155
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Myška1
06/02/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
z výrobku jsem nadšena
Výrobek splnil mé očekávání, líbí se mi víceúčelovost, nahradí v kuchyni hned několik spotřebičů, jídlo z fritézy je chutné, hodně se mi líbí recepty z NutriU, které plně využívám. Jen škoda, že u fritézy nebylo více příslušenství, které je dosti drahé, ale ještě horší je, že není dostupné v žádném e shopu, například sada na pečení nebo rodinná sada, velká škoda.
Výhody
rychlost, opravdu usnadnění práce, multifunkčnost a celková spokojenost
Nevýhody
nedostupné příslušenství
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL
PKo736
30/11/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Kvalitní fritéza
Spokojenost, nejlepší horkovzdušná fritéza na trhu.
Výhody
Nejlepší
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL
Mattylda
02/11/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Ve všem perfektní
Doporučuji všem, vše je super, připravována jídla jsou vždy skvělá
Výhody
Vse
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL
V porovnání s čerstvými hranolky připravenými v běžné fritéze Philips
Technologie Rapid Air zvyšuje rychlost proudění vzduchu v koši 7krát v porovnání s rychlostí proudění vzduchu v horkovzdušné fritéze Philips Viva Airfryer s plochým dnem
Odstranění tuku ze 3 syrových kuřecích stehen, připravovaných 24 min na 180 °C
Energetické náklady na přípravu jednoho kuřecího prsíčka (nastavení AF 160 °C bez předehřívání) nebo filetu z lososa (200°C, bez předehřívání) oproti použití trouby energetické třídy A. Jde o průměrné procento na základě interního laboratorního měření výrobků HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky se mohou u jednotlivých výrobků lišit.