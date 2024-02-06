VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
  • Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.

PremiumAirfryer Smart Sensing XXL

HD9867/90

4.7
| (155) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.
Nová fritéza Philips Airfryer XXL za vás myslí i vaří. Díky technologii Smart Sensing tato fritéza automaticky nastavuje čas a teplotu během přípravy jídel, aby byla jídla dokonale připravená. Vyberte si a vychutnejte každé sousto!
Zobrazit všechny výhody
Kompatibilní výrobky
Premium XXL

Premium XXL
Sběrač oleje pro fritézu Airfryer XXL

CP0627/01

Premium XXL

Premium XXL
Dno s mřížkou

CP1183/01

Premium XXL

Premium XXL
Košík Quick Clean černá/měděná

CP1785/01

Premium XXL

Premium XXL
Dno s mřížkou pro fritézu Airfryer XXL

CP0625/01

Premium XXL

Premium XXL
Gumová patka

CP0630/01

Premium XXL

Premium XXL
Košík QuickClean černá a růžovozlatá

CP1179/01

Premium XXL

Premium XXL
Oddělovač potravin pro fritézu Airfryer

CP1181/01

Premium XXL

Premium XXL
Sběrač oleje

CP1182/01

Premium XXL

Premium XXL
Košík QuickClean černá a stříbrná

CP0626/01

Premium XXL

Premium XXL
Košík QuickClean bílá a stříbrná

CP0632/01

Dokonalé výsledky pouhým stisknutím tlačítka

Maximální chuť, minimální tuk. Bez námahy.

  • Technologie Smart Sensing

  • Technologie odstranění tuku

  • Technologie Rapid Air

  • Černá, měděná, 1,4 kg

Jedna aplikace, stovky receptů

Jedna aplikace, stovky receptů

Projděte s aplikací HomeID obdobím začátečníka a staňte se profesionálem využívajícím horkovzdušnou fritézu Philips Airfryer XXL. Projděte si stovky skvělých receptů a vyzkoušejte spousty nových a zábavných pokrmů.

Původní fritéza Airfryer se 7krát rychlejším prouděním vzduchu*

Původní fritéza Airfryer se 7krát rychlejším prouděním vzduchu*

Vychutnejte si zdravější smažená jídla, která jsou zvenku křupavá a uvnitř křehká a obsahují až o 90 % méně tuku*. Fritéza Philips Airfryer XXL využívá ke smažení horký vzduch (namísto oleje) s minimem přidaného oleje či bez oleje. Technologie Philips Rapid Air vytváří 7krát rychlejší proudění vzduchu, takže výsledné jídlo je křupavější * a chutná výtečně.

Univerzálnost: Smažení. Pečení. Grilování. Opékání. A dokonce i ohřívání!

Univerzálnost: Smažení. Pečení. Grilování. Opékání. A dokonce i ohřívání!

Ve fritéze Airfryer XXL můžete připravit stovky pokrmů. Smažte, pečte, grilujte, opékejte, nebo dokonce ohřívejte svá jídla. Každé kousnutí bude lahodné díky technologii Philips Air flow a hvězdicovému designu. Připravuje jídlo rovnoměrně ze všech stran a pokaždé zajistí dokonalé jídlo.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

155

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

06/02/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

z výrobku jsem nadšena

Výrobek splnil mé očekávání, líbí se mi víceúčelovost, nahradí v kuchyni hned několik spotřebičů, jídlo z fritézy je chutné, hodně se mi líbí recepty z NutriU, které plně využívám. Jen škoda, že u fritézy nebylo více příslušenství, které je dosti drahé, ale ještě horší je, že není dostupné v žádném e shopu, například sada na pečení nebo rodinná sada, velká škoda.

Výhody

rychlost, opravdu usnadnění práce, multifunkčnost a celková spokojenost

Nevýhody

nedostupné příslušenství

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL

30/11/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Kvalitní fritéza

Spokojenost, nejlepší horkovzdušná fritéza na trhu.

Výhody

Nejlepší

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL

02/11/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Ve všem perfektní

Doporučuji všem, vše je super, připravována jídla jsou vždy skvělá

Výhody

Vse

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Premium HD9867/90 Airfryer Smart Sensing XXL

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. V porovnání s čerstvými hranolky připravenými v běžné fritéze Philips

  2. Technologie Rapid Air zvyšuje rychlost proudění vzduchu v koši 7krát v porovnání s rychlostí proudění vzduchu v horkovzdušné fritéze Philips Viva Airfryer s plochým dnem

  3. Odstranění tuku ze 3 syrových kuřecích stehen, připravovaných 24 min na 180 °C

  4. Energetické náklady na přípravu jednoho kuřecího prsíčka (nastavení AF 160 °C bez předehřívání) nebo filetu z lososa (200°C, bez předehřívání) oproti použití trouby energetické třídy A. Jde o průměrné procento na základě interního laboratorního měření výrobků HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky se mohou u jednotlivých výrobků lišit.