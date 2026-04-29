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Premium Airfryer XXL

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PremiumAirfryer XXL

HD9650/90

Premium Airfryer XXL

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Návody a dokumentace

Local Recipe Booklet Philips Premium Airfryer XXL HD9650/90

  • PDF soubor, 10.3 MB
  • 13 March 2026

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF soubor, 468.8 kB
  • 13 March 2026

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