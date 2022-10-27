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  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe
  • Snídaně jde prostě lépe

Eco Conscious EditionKonvice řady 5000

HD9365/10

4.6
| (12) Recenze | 89% Doporučuje tento produkt

4 Ocenění

Snídaně jde prostě lépe
Připravte si svůj oblíbený ranní nápoj snadno a rychle. Udržitelné provedení: vyroben 100% z bioplastů² (což se rovná 25% snížení uhlíkové stopy při jeho výrobě) a disponuje energeticky úspornými funkcemi pro zelenější budoucnost.
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S konvicí Philips Eco Conscious Edition

Snídaně jde prostě lépe

  • 100% z bioplastů

  • Kapacita 1,7 litrů

  • Snadno čitelné ukazatele hladiny vody a počtu šálků

  • Hedvábně bílá matná povrchová úprava

S výkonem 2 200 W připravíte teplý nápoj během chvilky

Probouzejte se se svým oblíbeným nápojem rychle a snadno každé ráno s touto výkonnou konvicí.

Udržitelný design pro zelenější budoucnost

Udržitelný design se 100% podílem bioplastů,² což pro výrobu znamená 25%¹ snížení uhlíkové stopy a pro vás další krok k ekologičtější kuchyni s pozitivnějším dopadem na životní prostředí.

Ušetřete až 46 % energie díky označení počtu šálků.

Ušetřete až 46 % energie díky označení počtu šálků.

Díky praktickému ukazateli vodní hladiny, včetně označení množství na jeden šálek, vaříte pouze tolik vody, kolik potřebujete, čímž ušetříte jak energii, tak vodu (protože vaříte vodu pouze na jeden šálek vody 250 ml namísto celého litru) a přispějete ke zlepšení životního prostředí.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

12

Recenze

89%

Doporučuje tento produkt

3
2

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Konvice, která nenechá ve štychu

Posledních pár konvic, které jsem měl, tak mě po nějaké době zklamaly. Tato nejen, že už nějaký pátek drží, ale zároveň je z eko materiálu. Za mě skvělý. Rychlost je až neuvěřitelná.

Výhody

Rychlost a design

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

24/10/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá Eco konvice

Zprvu jsem to celé Eco nefeeloval, neboť to vypadalo jako další krabice na vaření vody akorát, ale po několika měsících užívání jsem s ní opravdu spokojen a můžu jen vřele doporučit.

Výhody

Ekologičnost, Design, Ergonomičnost

Nevýhody

žádné

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

17/10/2022

Česká republika

Česká republika

Super eko konvice

U nás doma hodně řešíme téma udržitelnosti a vzhledem k tomu, že se nám konvice nedávno rozbila, začali jsme hledat novou. Tahle nás zaujala nejen tím, že je z recyklovaných materiálů, ale i proto, že je fakt pěkná. Máme ji doma zatím chvíli, ale jsme s ní fakt spokojený.

Výhody

pěkný design, rychlá, pěkně se drží

Nevýhody

krátký kabel

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000

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Upozornění

  1. ¹Výpočet založený na výrobě stejného spotřebiče s použitím bioplastu oproti 100% z původního plastu (nebo původního polypropylenu)

  2. ²100 % plastu použitých na tělo výrobku tvoří PP plast z certifikovaných biologických zdrojů, na základě hmotnostní bilance (plast BioPP je tvořen celkem až z 84% z použitých plastů).