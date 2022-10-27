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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
100% z bioplastů
Kapacita 1,7 litrů
Snadno čitelné ukazatele hladiny vody a počtu šálků
Hedvábně bílá matná povrchová úprava
Probouzejte se se svým oblíbeným nápojem rychle a snadno každé ráno s touto výkonnou konvicí.
Udržitelný design se 100% podílem bioplastů,² což pro výrobu znamená 25%¹ snížení uhlíkové stopy a pro vás další krok k ekologičtější kuchyni s pozitivnějším dopadem na životní prostředí.
Díky praktickému ukazateli vodní hladiny, včetně označení množství na jeden šálek, vaříte pouze tolik vody, kolik potřebujete, čímž ušetříte jak energii, tak vodu (protože vaříte vodu pouze na jeden šálek vody 250 ml namísto celého litru) a přispějete ke zlepšení životního prostředí.
Ocenění
4.6
z 5
12
Recenze
89%
Doporučuje tento produkt
DaddyBomber
27/10/2022
Česká republika
Konvice, která nenechá ve štychu
Posledních pár konvic, které jsem měl, tak mě po nějaké době zklamaly. Tato nejen, že už nějaký pátek drží, ale zároveň je z eko materiálu. Za mě skvělý. Rychlost je až neuvěřitelná.
Výhody
Rychlost a design
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Matheo96
24/10/2022
Česká republika
Skvělá Eco konvice
Zprvu jsem to celé Eco nefeeloval, neboť to vypadalo jako další krabice na vaření vody akorát, ale po několika měsících užívání jsem s ní opravdu spokojen a můžu jen vřele doporučit.
Výhody
Ekologičnost, Design, Ergonomičnost
Nevýhody
žádné
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
FananBanan
17/10/2022
Česká republika
Super eko konvice
U nás doma hodně řešíme téma udržitelnosti a vzhledem k tomu, že se nám konvice nedávno rozbila, začali jsme hledat novou. Tahle nás zaujala nejen tím, že je z recyklovaných materiálů, ale i proto, že je fakt pěkná. Máme ji doma zatím chvíli, ale jsme s ní fakt spokojený.
Výhody
pěkný design, rychlá, pěkně se drží
Nevýhody
krátký kabel
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Eco Conscious Edition HD9365/10 Konvice řady 5000
¹Výpočet založený na výrobě stejného spotřebiče s použitím bioplastu oproti 100% z původního plastu (nebo původního polypropylenu)
²100 % plastu použitých na tělo výrobku tvoří PP plast z certifikovaných biologických zdrojů, na základě hmotnostní bilance (plast BioPP je tvořen celkem až z 84% z použitých plastů).