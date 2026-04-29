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Horkovzdušná fritéza Airfryer 5000 Series XXL Connected
Podpora
HD9285/96
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Vše (9)
Může se více osob připojit k zařízení Philips Kitchen?
Jak používat přednastavení na fritéze Philips Airfryer?
Musím z nádoby fritézy Airfryer vyjmout pryžovou zátku?
Proč fritéza Philips Airfryer během vaření pípá?
Z fritézy Philips Airfryer se line zápach plastu
Přísluš. Airfryer 6,2 l, 8,3 l a 9 lDvouvrstvá varná souprava
Přísluš. Airfryer 6,2 l, 8,3 l a 9 lSnídaňová sada
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení XXL
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na grilování XXL
5000 Series XXL connectedNádoba
řady 5000 XXL s připojenímKošík
řady 5000 XXL s připojenímPříslušenství grilu
řady 5000 XXL s připojenímPečicí příslušenství
řady 5000 XXL s připojenímPryžová zátka nádoby
5000 Series XXL connectedGumová patka spodního dílu fritézy Airfyer
Ovládání kuchyňského spotřebiče Philips prostřednictvím aplikace HomeID nefunguje
Jak vyjmu košík fritézy Philips Airfryer z nádoby?
Nemohu propojit svůj kuchyňský spotřebič Philips s aplikací NutriU
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