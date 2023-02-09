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Ukončeno
Technologie Rapid Air
1,2 kg, 6,2 l
Šedá
+ 1 ks příslušenství
Technologie Rapid Air díky hvězdicovitému tvaru víří horký vzduch, čímž dosahuje chutných pokrmů, které jsou na povrchu křupavé a uvnitř křehké – to vše s minimálním množstvím přidaného oleje.
Fritéza Philips Airfryer využívá k přípravě vašich oblíbených jídel proud horkého vzduchu. Výsledkem jsou dokonale křupavé pokrmy, které obsahují až o 90 % méně tuku.*
Fritézy Philips Airfryer pracují efektivněji, aby vám ušetřily čas a energii. K přípravě chutných pokrmů spotřebují o 70 % méně energie a o 50 % méně času než tradiční trouba.****
4.9
z 5
26
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Malfy
09/02/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
S fritézou jsme spokojeni.
Hranolky, krokety, holandský řízek, vinná klobása, rozpékání pečiva - spokojenost.
Výhody
Ušetří čas, není hlučný, omyvatelný. Lehce ovladatelný přístroj.
Nevýhody
zatím jsme žádné nezaznamenali
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL
Jirka Z
06/05/2021
Česká republika
Skvělý výrobek
Chutné a zdravější smažení s minimem tuku. Jsem s výrobkem spokojen, doporučuji.
Výhody
Minimum tuku rychlost
Nevýhody
O žádné zatím nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential HD9260/90 Airfryer XL
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential HD9260/90 Airfryer XL
Batůžek
06/05/2021
Česká republika
Funguje dle očekávání
Doporučeno od známých, kteří již produkt používají.
Výhody
Spokojenost
Nevýhody
Zatím nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential HD9260/90 Airfryer XL
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential HD9260/90 Airfryer XL
V porovnání s čerstvými hranolky připravenými v běžné fritéze Philips
Porovnání obsahu tuku u připravovaného kuřete a vepřového oproti smažení na tuku ve fritéze a v pánvi wok.
Dostupné pouze v zemích s komunitou HomeID
Energetické náklady na přípravu jednoho kuřecího prsíčka (nastavení AF 160 °C bez předehřívání) nebo filetu z lososa (200°C, bez předehřívání) oproti použití trouby energetické třídy A. Jde o průměrné procento na základě interního laboratorního měření výrobků HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky se mohou u jednotlivých výrobků lišit.