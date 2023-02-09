VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
  • Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*

Ukončeno

3000 SeriesAirfryer XL

HD9270/66

4.9
| (26) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*
Pochutnejte si díky technologii Rapid Air na zdravých pokrmech, které jsou na povrchu křupavé a uvnitř křehké. Stáhněte si aplikaci HomeID a objevujte každý den stovky chutných receptů.
Zobrazit všechny výhody
Kompatibilní výrobky
Essential XL / Compact

Essential XL / Compact
Víčko tlačítka uvolnění košíku

CP1630/01

Essential XL

Essential XL
Košík QuickClean včetně pánve

CP1782/01

Díky technologii Rapid Air

Výborné pokrmy, které mají až o 90 % méně tuku!*

  • Technologie Rapid Air

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Šedá

  • + 1 ks příslušenství

Zdravé fritování s horkovzdušnou technologií Rapid Air

Zdravé fritování s horkovzdušnou technologií Rapid Air

Technologie Rapid Air díky hvězdicovitému tvaru víří horký vzduch, čímž dosahuje chutných pokrmů, které jsou na povrchu křupavé a uvnitř křehké – to vše s minimálním množstvím přidaného oleje.

Používejte při smažení až o 90 % méně tuku*

Používejte při smažení až o 90 % méně tuku*

Fritéza Philips Airfryer využívá k přípravě vašich oblíbených jídel proud horkého vzduchu. Výsledkem jsou dokonale křupavé pokrmy, které obsahují až o 90 % méně tuku.*

Úspora času a energie

Úspora času a energie

Fritézy Philips Airfryer pracují efektivněji, aby vám ušetřily čas a energii. K přípravě chutných pokrmů spotřebují o 70 % méně energie a o 50 % méně času než tradiční trouba.****

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

26

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

09/02/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

S fritézou jsme spokojeni.

Hranolky, krokety, holandský řízek, vinná klobása, rozpékání pečiva - spokojenost.

Výhody

Ušetří čas, není hlučný, omyvatelný. Lehce ovladatelný přístroj.

Nevýhody

zatím jsme žádné nezaznamenali

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Chutné a zdravější smažení s minimem tuku. Jsem s výrobkem spokojen, doporučuji.

Výhody

Minimum tuku rychlost

Nevýhody

O žádné zatím nevím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential HD9260/90 Airfryer XL

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential HD9260/90 Airfryer XL

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Funguje dle očekávání

Doporučeno od známých, kteří již produkt používají.

Výhody

Spokojenost

Nevýhody

Zatím nevím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential HD9260/90 Airfryer XL

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Essential HD9260/90 Airfryer XL

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. V porovnání s čerstvými hranolky připravenými v běžné fritéze Philips

  2. Porovnání obsahu tuku u připravovaného kuřete a vepřového oproti smažení na tuku ve fritéze a v pánvi wok.

  3. Dostupné pouze v zemích s komunitou HomeID

  4. Energetické náklady na přípravu jednoho kuřecího prsíčka (nastavení AF 160 °C bez předehřívání) nebo filetu z lososa (200°C, bez předehřívání) oproti použití trouby energetické třídy A. Jde o průměrné procento na základě interního laboratorního měření výrobků HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Výsledky se mohou u jednotlivých výrobků lišit.