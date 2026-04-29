Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Káva
Všechny řady
Philips Saeco Intelia Automatický kávovar
Ukončeno
Podpora
HD8753/19
Přejít do obchodu
Přihlaste se nebo si vytvořte účet
Okamžitě získáte přístup k návodům, personalizované podpoře a dalším výhodám. Navíc je to rychlé a snadné.
EU Declaration of conformity Philips Intelia Super-automatic espresso machine HD8753/19 - English (US)
User Manual Philips Intelia Super-automatic espresso machine
Přihrádka na mletou kávu
Tablety pro odstranění kávového oleje Philips, Saeco
Čisticí přípravek pro okruh mléka Philips, Saeco
Konektor trubičky na mléko
Spařovací jednotka
Výpust vody
Víko karafy na mléko
Odměrka na kávu
Zásuvka na zbytky kávy
Nádobka na odkapávání
Nádoba na mléko
Víko nádobky na kávová zrna
KávovarVazelína pro spařovací jednotku Philips
Čisticí kartáček
Malý vodní filtr
Water hardness testing strip
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
Kontaktování společnosti Philips
Rádi vám pomůžeme