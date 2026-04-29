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Ukončeno
Podpora
HD8645/09
Ukončeno
Tácek na odkapávání kávovaru Philips se rychle plní
Teplota kávy z kávovaru Philips není dost vysoká
Kávovar Philips nelze zapnout
Můj kávovar Philips zobrazuje zprávu „Vyprázdněte přihrádku na mletou kávu“, ale ta je již prázdná
Mléko z kávovaru Philips není dobře napěněné
Pod spařovací jednotkou kávovaru Philips se nachází mletá káva
Z kávovaru Philips nelze vyjmout spařovací jednotku
Z nádržky v kávovaru Philips neteče žádná voda
Můj kávovar Philips vyprazdňuje mletou kávu, aniž by připravil nápoj.
Nemohu upravit nastavení mlýnku u kávovaru Philips
Kávovar Philips netěsní
Nedaří se mi do kávovaru Philips vložit spařovací jednotku
Kávovar Philips vydává hlasité zvuky
Káva připravovaná kávovarem Philips je vodnatá
Na kávovaru Philips se zobrazuje chybový kód
Z kávovaru Philips nevytéká žádná káva