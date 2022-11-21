VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Všechny řady

  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Product Detail Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Product Detail Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Alternative Product Photograph Philips Intense Coffee maker HD7685/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Product in Use Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Intense Coffee maker

Ukončeno

IntenseKávovar

HD7685/90

4.1

| (29) Recenze | 85% Doporučuje tento produkt

Cokoli chcete, přesně podle vašich představ

Patentovaný přepínač intenzity vám umožňuje nastavit způsob, jakým voda protéká spodní částí kávovaru: v případě širokého průtoku získáte jemnou decentní chuť, v případě úzkého průtoku pak silnou a intenzivní chuť.

Zobrazit všechny výhody

Od slabé po silnou kávu díky přepínači intenzity

Cokoli chcete, přesně podle vašich představ

  • Se skleněnou konvicí

  • S přepínačem intenzity

  • Černá

Aroma tryska míchá kávu pro dosažení optimální chuti

Aroma tryska míchá kávu pro dosažení optimální chuti

Tato chytrá tryska uvnitř konvice zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci tekoucí kávy pro dosažení optimálního, vyváženého rozložení aroma, od prvního šálku až po ten poslední.

Přepínač intenzity umožňuje vařit jemnou i silnou kávu

Přepínač intenzity umožňuje vařit jemnou i silnou kávu

Patentovaný přepínač intenzity umožňuje nastavit způsob, jakým voda protéká spodní částí kávovaru: v případě širokého průtoku získáte jemnou, decentní chuť, v případě úzkého průtoku pak silnou a intenzivní.

Systém zabraňující kapání umožňuje dát si kávu kdykoli

Systém zabraňující kapání umožňuje dát si kávu kdykoli

Systém zabraňující kapání vám umožní nalít si šálek kávy ještě před dokončením cyklu přípravy kávy.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

29

Recenze

85%

Doporučuje tento produkt

21/11/2022

Polska

Polska

Polecam

Polecam produkt używam już od 4 lat bez awaryjnie, mam dzielony pojemnik na kawę więc mogę pić dwa rodzaje kawy, można nastawić kawę na wybraną godzinę i również posiada podgrzewacz który utrzymuje kawę gorącą do 30 minut,ale można ten czas też skrócić wedle potrzeby

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

07/04/2021

Polska

Polska

Ekspres do kawy HD7769/00

Młynek trochę głośny ale dozniesienia, dobrze drobno mieli,zapach zmielonej i parzonej kawy unosi się w całej kuchni, Sprzęt b.dobre wykonanie. Polecam każdemu wart swojej ceny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ekspres do kawy Grind & Brew HD7769/00

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ekspres do kawy Grind & Brew HD7769/00

24/12/2020

Polska

Polska

Optymalny .

Dopracowany produkt. Młynek dużo cichszy niż tradycyjny. Wygodny wlew do wody umieszczony z przodu. Stały filtr. Duża łatwość obsługi. Smaczna kawa !!!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat reklamní sdělení o výrobcích, službách, událostech a akcích společnosti Philips, která jsou založená na mých preferencích a zájmech. Kdykoli se mohu snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu