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Ukončeno
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Patentovaný přepínač intenzity vám umožňuje nastavit způsob, jakým voda protéká spodní částí kávovaru: v případě širokého průtoku získáte jemnou decentní chuť, v případě úzkého průtoku pak silnou a intenzivní chuť.
Se skleněnou konvicí
S přepínačem intenzity
Černá
Tato chytrá tryska uvnitř konvice zajišťuje rovnoměrnou cirkulaci tekoucí kávy pro dosažení optimálního, vyváženého rozložení aroma, od prvního šálku až po ten poslední.
Patentovaný přepínač intenzity umožňuje nastavit způsob, jakým voda protéká spodní částí kávovaru: v případě širokého průtoku získáte jemnou, decentní chuť, v případě úzkého průtoku pak silnou a intenzivní.
Systém zabraňující kapání vám umožní nalít si šálek kávy ještě před dokončením cyklu přípravy kávy.
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4.1
z 5
29
Recenze
85%
Doporučuje tento produkt
Boooo
21/11/2022
Polska
Polecam
Polecam produkt używam już od 4 lat bez awaryjnie, mam dzielony pojemnik na kawę więc mogę pić dwa rodzaje kawy, można nastawić kawę na wybraną godzinę i również posiada podgrzewacz który utrzymuje kawę gorącą do 30 minut,ale można ten czas też skrócić wedle potrzeby
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
Alain1978
07/04/2021
Polska
Ekspres do kawy HD7769/00
Młynek trochę głośny ale dozniesienia, dobrze drobno mieli,zapach zmielonej i parzonej kawy unosi się w całej kuchni, Sprzęt b.dobre wykonanie. Polecam każdemu wart swojej ceny.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ekspres do kawy Grind & Brew HD7769/00
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ekspres do kawy Grind & Brew HD7769/00
Onnn
24/12/2020
Polska
Optymalny .
Dopracowany produkt. Młynek dużo cichszy niż tradycyjny. Wygodny wlew do wody umieszczony z przodu. Stały filtr. Duża łatwość obsługi. Smaczna kawa !!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Grind & Brew HD7767/00 Ekspres przelewowy do kawy, 1,2 l