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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Dobrá filtrovaná káva, jednoduše připravená
Vychutnejte si dobrou kávu ze spolehlivého kávovaru s praktickým a kompaktním designem pro snadné uložení – patří do každé kuchyně.
Se skleněnou konvicí
Modrobílá
Snadno a přesně naplňte nádobku na vodu pomocí indikace hladiny vody.
Systém zabraňující kapání vám umožní nalít si šálek kávy ještě před dokončením cyklu přípravy kávy.
Konvici a držák filtru lze bez problémů mýt v myčce.
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5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
szajmi83
17/12/2013
Polska
Polecam, fajny automat w konkurencyjnej cenie ;)
Swietne urzadzenie. Prosta kontrukacja ale sprawdza sie rewelacyjnie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy
Alina333
07/05/2019
România
Cea mai durabila cafetiera
Am aceasta cafetiera de peste 10 ani. Este drept ca mai detin un alt aparat de cafea, mai mult din dorinta de a avea un produs mai nou ca tehnologie. Un lucru este cert, cafetiera aceasta a functionat 8 ani fara cusur. Am decalcifiat-o si atat. Inca o pastrez si o mai folosesc ocazional. Recomand.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7448/00 Cafetieră
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7448/00 Cafetieră