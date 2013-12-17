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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7448/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Ukončeno

Daily CollectionKávovar

HD7448/70

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dobrá filtrovaná káva, jednoduše připravená

Vychutnejte si dobrou kávu ze spolehlivého kávovaru s praktickým a kompaktním designem pro snadné uložení – patří do každé kuchyně.

Zobrazit všechny výhody

Kompaktní design kávovaru, kapacita 10 až 15 šálků

Dobrá filtrovaná káva, jednoduše připravená

  • Se skleněnou konvicí

  • Modrobílá

Indikace hladiny vody pro snadné plnění

Indikace hladiny vody pro snadné plnění

Snadno a přesně naplňte nádobku na vodu pomocí indikace hladiny vody.

Systém zabraňující kapání umožňuje dát si kávu kdykoli

Systém zabraňující kapání umožňuje dát si kávu kdykoli

Systém zabraňující kapání vám umožní nalít si šálek kávy ještě před dokončením cyklu přípravy kávy.

Jednotlivé části lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění

Jednotlivé části lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění

Konvici a držák filtru lze bez problémů mýt v myčce.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

17/12/2013

Polska

Polska

Polecam, fajny automat w konkurencyjnej cenie ;)

Swietne urzadzenie. Prosta kontrukacja ale sprawdza sie rewelacyjnie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7448/20 Ekspres do kawy

07/05/2019

România

România

Cea mai durabila cafetiera

Am aceasta cafetiera de peste 10 ani. Este drept ca mai detin un alt aparat de cafea, mai mult din dorinta de a avea un produs mai nou ca tehnologie. Un lucru este cert, cafetiera aceasta a functionat 8 ani fara cusur. Am decalcifiat-o si atat. Inca o pastrez si o mai folosesc ocazional. Recomand.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7448/00 Cafetieră

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Daily Collection HD7448/00 Cafetieră

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu